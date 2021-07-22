Dünya Türk F-16lar izin vermedi Polonyada Rus istihbarat uçağına engelleme
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Türk F-16'lar izin vermedi: Polonya'da Rus istihbarat uçağına engelleme

NATO’nun Baltık Hava Polisliği için Polonya’da bulunan Türk F-16’ları ilk görevini icra etti. F-16’larımız Polonya hava sahasına giren Rus uçağı için acil olarak havalandı. Malbork Hava Üssü’nde kalkan F-16’larımız, Ilyushin Il-20M tipi istihbarat uçağına önleme yaparak, hava sahasından çıkardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk F-16lar izin vermedi: Polonyada Rus istihbarat uçağına engelleme
F-16’larımız, Ilyushin Il-20M tipi istihbarat uçağına önleme yaparak, hava sahasından çıkardı.

NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi için Polonya’da bulunan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16 uçağının, Baltık Denizi bölgesinde ilk alarm reaksiyon görevi icra ettiği bildirildi. Polonya Malbork Hava Üssü’nde konuşlu bulunan F-16’lar, hava sahasına giren Rus uçağı için acil olarak havalandı.

İSTİHBARAT UÇAĞINA İZİN YOK

Polonya hava sahasına giren Ilyushin Il-20M elektronik ve sinyal istihbarat uçağına iki F-16’mız tarafından önleme uçuşu yapıldı. F-16’larımız istihbarat uçağını hava sahasından çıkardı. NATO tarafından da paylaşılan görüntülerde, Türk F-16 savaş uçağı tarafından önlemesi yapılan Ilyushin Il-20M uçağı görülüyor. NATO açıklamasında, Türk Hava Kuvvetleri’nin bölgedeki NATO Hava Polisliği’ne savaş uçağı katkısı sunduğu belirtildi.

Ilyushin Il-20M tipi istihbarat uçağı
Ilyushin Il-20M tipi istihbarat uçağı

UÇAKLARIMIZ DAİMA HAZIR

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi için Polonya Malbork Hava Üssü’nde konuşlu iki F-16 uçağımız ilk alarm reaksiyon görevini Baltık Denizi bölgesinde emniyetle icra etti. Uçaklarımız verilecek görevlere daima hazır.” ifadeleri kullanıldı.

15 EYLÜL’E KADAR SÜRECEK

Geçen hafta Polonya’daki görevine başlayan Türk F-16’ları 15 Eylül’e kadar görevine devam edecek. MSB’den yapılan açıklamada şunlar kaydedilmişti: “Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait uçaklar, ‘Geliştirilmiş Hava Polisliği’ görevini icra etmek üzere Polonya’nın Malbork Hava Üssü’ne ulaştı. Polonya görevi, 15 Eylül 2021 tarihine kadar devam edecek.”

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