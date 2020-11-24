Türk gemisindeki hukuk dışı aramanın emrini veren isim: Yunan Amiral Theodoros Mıkropoulos

Birleşmiş Milletlerin Libya'ya yönelik silah ambargosunun denetlenmesi için Avrupa Birliği (AB) tarafından başlatılan operasyon kapsamında görev alan ‘EU WARSHIP’ isimli Alman fırkateyni, Türkiye'den Libya'ya gıda ve boya gibi çeşitli maddeler taşıyan Türk bandıralı 'Roseline A' gemisini, Doğu Akdeniz'de durdurmuş, helikopterle indirilen askeri personel de uluslararası hukuka aykırı bir şekilde saatlerce arama gerçekleştirmişti.
Türkiye’nin izni alınmadan gemiye asker çıkarıldı
Deniz hukukuna göre, gemilerde arama yapabilmek için bayrak devletinin (denizcilik alanında gemilerin kayıtlı olduğu limanın bulunduğu ülke) rızasının alınması gerekiyor. Ancak Türkiye’den böyle bir izin alınmadan, Yunan bir komutan tarafından Alman fırkateynine Türk kargo gemisini hukuka aykırı bir şekilde arama emri verildi.
Emri Yunan Amiral Theodoros Mıkropoulos verdi
Hukuksuz aramanın arkasında 55 yaşındaki Yunan Amiral Theodoros Mıkropoulos bulunuyor. Mıkropoulos, 19 Ekim 2020'den bu yana İrini Operasyonunun Kuvvet Komutanlığını yürütüyor.
Yunan komutan öncesinde de İrini Operasyonunun Kurmay Başkanı olarak görev almıştı. Mıkropoulos bu görevi 25 Mayıs 2020'den 2 Ekim 2020'ye kadar yürütmüştü.
Yunan Amiral Theodoros Mikropoulos, İrini Operasyonunun Kuvvet Komutanlığını, 19 Ekim 2020'de İtalya'daki Taranto deniz üssünde gerçekleştirilen törenle devraldı.