Türk gemisindeki hukuk dışı aramanın emrini veren isim: Yunan Amiral Theodoros Mıkropoulos

Birleşmiş Milletlerin Libya'ya yönelik silah ambargosunun denetlenmesi için Avrupa Birliği (AB) tarafından başlatılan operasyon kapsamında görev alan ‘EU WARSHIP’ isimli Alman fırkateyni, Türkiye'den Libya'ya gıda ve boya gibi çeşitli maddeler taşıyan Türk bandıralı 'Roseline A' gemisini, Doğu Akdeniz'de durdurmuş, helikopterle indirilen askeri personel de uluslararası hukuka aykırı bir şekilde saatlerce arama gerçekleştirmişti.

OYNAT 01:23 Türk gemisine hukuk dışı arama Yunan bir komutan tarafından sevk ve idaresi gerçekleştirilen İrini Harekatı'nda görevli bir Alman fırtakeyni, Türkiye'den Libya'ya gıda ve boya gibi muhtelif maddeler taşıyan bir gemiyi Doğu Akdeniz'de durdurarak, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde saatlerce aradı. BiP'te paylaş

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Türkiye’nin izni alınmadan gemiye asker çıkarıldı

Deniz hukukuna göre, gemilerde arama yapabilmek için bayrak devletinin (denizcilik alanında gemilerin kayıtlı olduğu limanın bulunduğu ülke) rızasının alınması gerekiyor. Ancak Türkiye’den böyle bir izin alınmadan, Yunan bir komutan tarafından Alman fırkateynine Türk kargo gemisini hukuka aykırı bir şekilde arama emri verildi.

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Alman savaş gemisinden helikopterle havalanan askeri personel gemiye iniş yaptı.

Emri Yunan Amiral Theodoros Mıkropoulos verdi

Hukuksuz aramanın arkasında 55 yaşındaki Yunan Amiral Theodoros Mıkropoulos bulunuyor. Mıkropoulos, 19 Ekim 2020'den bu yana İrini Operasyonunun Kuvvet Komutanlığını yürütüyor.

Theodoros Mıkropoulos

Yunan komutan öncesinde de İrini Operasyonunun Kurmay Başkanı olarak görev almıştı. Mıkropoulos bu görevi 25 Mayıs 2020'den 2 Ekim 2020'ye kadar yürütmüştü.

Yunan Amiral Theodoros Mikropoulos, İrini Operasyonunun Kuvvet Komutanlığını, 19 Ekim 2020'de İtalya'daki Taranto deniz üssünde gerçekleştirilen törenle devraldı.

Yunan komutan için İtalya'daki Taranto deniz üssünde tören gerçekleştirildi.

GÜNDEM Türk gemisindeki hukuk dışı aramaya ilişkin taşımacılık şirketinden ilk açıklama: Yaklaşık 16 saat sonra helikopterle gemimizden ayrıldılar