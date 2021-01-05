Dünya Türk hekimlerin kalp yolcuğu Türkiyeye gelemeyen minik bebekler için Iraka gittiler
ORTADOĞU

Türk hekimlerin 'kalp yolcuğu': Türkiye'ye gelemeyen minik bebekler için Irak'a gittiler

Irak'ta yaşayan kalp hastası 7 bebek, Türk hekimler tarafından gerçekleştirilen ameliyatlarla sağlığına kavuştu. Koronavirüs salgını nedeniyle tedavi için Türkiye'ye gelemeyen bebekleri ameliyat etmek için Türk hekimler Irak'a gitti. Operasyonları gerçekleştiren ekipte yer alan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Arda Özyüksel, bir hafta süren tedavi sürecini ve ailelerin mutluluğunu anlattı. Özyüksel, "Yaşadığımız çok özel bir duyguydu, ailelerin gözündeki mutluluk her şeye değerdi" dedi.

Haber Merkezi DHA
Türk doktorlar bir haftada 7 bebeğe kalp ameliyatı yaptı.
Türk doktorlar bir haftada 7 bebeğe kalp ameliyatı yaptı.

Koronavirüs salgını nedeniyle tedavi için Irak'tan Türkiye'ye gelemeyen ailelere yardım eli uzandı. Doğumsal kalp rahatsızlığı bulunan 7 bebek, İstanbul'dan Bağdat'a giden 8 kişilik ekip tarafından ameliyat edildi. “Yaşadığımız çok özel bir duyguydu, ailelerin gözündeki mutluluk her şeye değerdi" diyen Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Arda Özyüksel, gerçekleştirdikleri tedavi süreci hakkında önemli bilgiler verdi.

7 ameliyat yaptılar


Yurt dışındaki hastaların pandemi nedeniyle İstanbul'a kolay ulaşamadıklarını anlatan Doç. Dr. Arda Özyüksel, “8 kişilik ekip Irak'ın başkenti Bağdat'a gittik. Burada 1 hafta kaldık. Orada çalışan hekim arkadaşlarımız bizi çok iyi ağırladılar ve 7 bebeğimizi orada ameliyat ettik. Uluslararası anlamda bu tür iş birlikleri bizi çok mutlu ediyor. Irak'a gitmeden hastaların planlamalarını yaptık. Gitmeden önce tüm hastaların verileri bize ulaştı, anjiyografi ve ekokardiyografileri isteklerimiz doğrultusunda orada yapıldı. Biz gitmeden koronavirüs testleri gerçekleştirildi. Hastalarımız yatırılarak tüm ameliyat hazırlıkları tamamlandı, ardından biz gittik. Toplamda 7 ameliyat yaptık ve Türkiye'ye döndük" dedi.


"Ameliyat öncesi ve sonrası değerlendirmelerini yaptık"


Yardıma ihtiyacı olan minik kalpler için ekipçe her zaman ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını ifade eden Doç. Dr. Arda Özyüksel, “Bizim için her zaman bebeklerimizin sağlığı ön planda. Tabi ki bu evrensel düzeyde bir iş sonuçta yardıma ihtiyacı olan minik kalplerimize destek olmak için her zaman elimizden geleni yapıyoruz. Tabi ki gittiğimiz bölgede şartlar kolay değildi. İstanbul'dan Bağdat'a giderken birtakım ekipman ve tıbbi cihazlar da götürmemiz gerekti. Gerekli izinler alınmasına karşın onları havayoluyla götürüp hastaneye ulaştırma süreci bizim açımızdan da maceralı oldu. Gittiğimiz hastanenin kalp ve damar cerrahisindeki bütün işleyişi biz ele aldık, bu süreçte oradaki erişkin ameliyatlar da durduruldu.

Türk doktorlar gönülleri fethetti: Suriye'de 2 günde 40 başarılı ameliyata imza attılar
DÜNYA
Türk doktorlar gönülleri fethetti: Suriye'de 2 günde 40 başarılı ameliyata imza attılar
  • Gece nöbetleri dahil kaldığımız süre boyuca 24 saatlik vardiyalarla çalıştık. Orada çocuk kalp cerrahisi ameliyatları yapılmıyor. Bu sebeple çocukların ameliyat öncesi ve sonrası değerlendirmelerini ve takiplerini de Türk hekimler olarak biz yaptık ve sonrasında ülkemize döndük" değerlendirmesinde bulundu.

Türk doktorları dünyada bir ilki gerçekleştirdi: Alıcı ve vericinin koronavirüs geçirdiği ilk böbrek nakli yapıldı
KORONAVİRÜS
Türk doktorları dünyada bir ilki gerçekleştirdi: Alıcı ve vericinin koronavirüs geçirdiği ilk böbrek nakli yapıldı


"Hastaların çoğu 2 yaşın altındaydı"

Bebeklerin doğumsal kalp hastası olduklarını anlatan Doç. Dr. Özyüksel, “Çocuk kalp hastalıkları, 16 yaş altında kalp rahatsızlığı olan tüm hastalarımızı kapsar. Fakat Irak, Ortadoğu, Afrika gibi bölgelerde çevresel faktörler, akraba evlilikleri gibi etkenler de söz konusu olduğu için bu tip hastalıkları daha sık görüyoruz. Irak'taki hastalarımızın büyük çoğunluğu da 2 yaş altındaydı. 2 yaş üstü sadece bir hastamız vardı. Bizim kalp hastalıklarında en sevmediğimiz şey hastaların bize gelişindeki gecikme oluyor. Özellikle bazı bebeklerimizin doğduktan sonra vakit kaybetmeden ameliyat edilmesi gerekiyor.

Türk doktorlar Uganda’da
HAYAT
Türk doktorlar Uganda’da
  • Maalesef 2020 yılındaki pandemi sürecinde bu bebeklerin bir kısmında, tedavi açısından çok değerli olan 7-8 ay kaybedilmek üzereydi. Bu sebeple bu süreç bebeklerimize olumsuz yansımasın diye onların bize gelmelerini beklemeden ve daha fazla vakit kaybetmeden biz oraya giderek ameliyat etme yolunu seçtik. Durumu beklemeye daha uygun olan hastalarımızın da ön tanısal çalışmalarını yaptık ve gruplar halinde ülkemize getirerek ileriye dönük tedavi süreçlerini planladık.

"Bize Türkçe teşekkür ettiler"

Ailelerin Türk hekimlerine minnettar olduklarını aktaran Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Arda Özyüksel şunları söyledi: "Burada ameliyat ettiğimiz aileler bize her zaman minnet ve teşekkür duygularını ifade ettiler. Hatta birkaç tanesi Türkçe öğrenerek bize “teşekkür ettiö. Aileler onlar için orada olduğumuzun farkındaydı ve o açıdan da bizi gayet iyi karşıladılar. Çoğu Bağdat civarından gelen hastalardı. Onlarla güzel bir iletişimimiz oldu. Ameliyat sonrası takiplerini hekim arkadaşlarımızla görüşerek sürdürüyoruz. Bundan sonrası için de takiplerini yapacağız. Bize sosyal medya kanalıyla ulaşacaklar, biz de teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak ameliyat sonrası süreçte de oradaki ailelerimizi yalnız bırakmayacağız. Orada ameliyat sonrası kontrollerde yapılan tetkiklerden kan sonuçlarına, ilaç listelerinden ameliyat yaralarının durumuna kadar her türlü detayı bize iletiyorlar. Bir hekim olarak şunu söylemek isterim ki bu hakikaten özel bir duyguydu. Yurt dışında da ameliyat ihtiyacı olan, yardıma muhtaç çok sayıda hasta var. Biz hastane olarak Kosova, Balkanlar, Orta Doğu, orta ve kuzey Afrika ülkelerinden birçok çocuk ve erişkin hasta kabul ediyoruz, ama gidip yerinde çocuk kalp ameliyatı yapmak apayrı bir tecrübeydi. Gittiğimiz hastanede beni en çok şaşırtan, erişkin kalp ameliyatlarında kullanılan teknik altyapının ve tıbbi cihazların fazlasıyla gelişmiş olmasıydı. Çok önemli yatırım yapılmış ancak çocuk kalp ameliyatlarının yapılabilmesi için maalesef sadece yatırım yapılması yeterli olmuyor. Biz uzun dönemde oradaki meslektaşlarımızı da İstanbul'da hastanemize davet ederek çocuk kalp cerrahisi işleyişini görmelerine imkan tanımak istiyoruz, hatta bunun için ilk adımları da attık. Bundan sonra iletişimimizi devam ettireceğiz. Ekibimizle beraber bu zor dönemde oraya giderek ameliyat gerçekleştirmemizin kendimiz ve ülkemiz adına gurur verici olduğunu düşünüyorum."

Abone Ol Google News
İhracatta tarihi rekor

İhracatta tarihi rekor

​Ticaret Bakanı Pekcan güzel haberi canlı yayında duyurdu.
Araç sahibi herkesi ilgilendiriyor

Araç sahibi herkesi ilgilendiriyor

​2021 yılının araç muayene ücretleri belli oldu.
Uzun yıllardır ABDde tedavi gören Prof. Dr. İlhan Başgöz Türkiye’ye getirildi

Milyonlarca çalışan merakla bekliyor.
Şekerli mi içilir<br>şekersiz mi?

Şekerli mi içilir
şekersiz mi?

Dadaşlardan yöresel cevap: Ne şekersiz ne de şekerli...
Gizli geçitli<br>lokale şok baskın

Gizli geçitli
lokale şok baskın

27 kişiye toplam 85 bin lira ceza kesildi.
'Ülkemde vaka yok' diyordu

'Ülkemde vaka yok' diyordu

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ülkesine aşı talep etti.

36 adres<br>eş zamanlı basıldı

36 adres
eş zamanlı basıldı

​Helikopter destekli uyuşturucu operasyonu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.