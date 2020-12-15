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Dünya Türk Kızılay Erbildeki ihtiyaç sahibi ailelerin yardımına koşuyor
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Türk Kızılaydan Erbil'de ihtiyaç sahibi ailelere yardım

Türk Kızılay Erbil'deki ihtiyaç sahibi ailelerin yardımına koşuyor

Türk Kızılay, Irak'ın Erbil kentinde ihtiyaç sahibi 500 aileye 1000 adet uyku tulumu yardımında bulundu. Türk Kızılay Irak Delegasyonu Başkanı Yunus Yazıcı, Erbil'de ayrıca haftanın 6 günü üretim yapan Türk Kızılaya ait fırında günlük 2 bin 500 adet ekmek çıkarıldığını ve bunların kamplarda yaşayan ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını kaydetti.

Haber Merkezi AA
Erbil Valiliği ve Erbil Kaymakamlığı tarafından düzenlenen yardım kampanyasına katıldıklarını belirten Yazıcı, &quot;Türk Kızılay olarak ihtiyaç sahibi 500 aileye 1000 adet uyku tulumu yardımında bulunduk.&quot; dedi.
Erbil Valiliği ve Erbil Kaymakamlığı tarafından düzenlenen yardım kampanyasına katıldıklarını belirten Yazıcı, "Türk Kızılay olarak ihtiyaç sahibi 500 aileye 1000 adet uyku tulumu yardımında bulunduk." dedi.

Türk Kızılay; Erbil Valiliği ile Erbil Kaymakamlığı tarafından düzenlenen yardım kampanyası kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere uyku tulumu dağıttı. Türk Kızılay Irak Delegasyonu Başkanı Yunus Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erbil'deki yardım faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Kampanya Erbil Kaymakamlığınca düzenlendi

  • Erbil Valiliği ve Erbil Kaymakamlığı tarafından düzenlenen yardım kampanyasına katıldıklarını belirten Yazıcı, "Türk Kızılay olarak ihtiyaç sahibi 500 aileye 1000 adet uyku tulumu yardımında bulunduk." dedi.

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Günlük 2 bin 500 adet ekmek

Yazıcı, Erbil'de haftanın 6 günü üretim yapan Türk Kızılaya ait fırında günlük 2 bin 500 adet ekmek çıkarıldığını ve bunların kamplarda yaşayan ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını kaydetti.

"Yetim çocukları giydiriyoruz"

  • Erbil'de Türk Kızılaya ait butik bulunduğunu aktaran Yazıcı, "Butik, haftanın bir günü açık. Tespit edilen ihtiyaç sahibi aileler daha sonra butiğe geliyorlar. Zor durumda olan ihtiyaç sahibi insanlar burada seçtikleri ürünleri alıyor. Yetim çocukları giydiriyoruz." diye konuştu.

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Yazıcı, 2020 yılı içinde Türk Kızılay olarak Musul kenti dahil Erbil ve çevresinde yaklaşık 5 bin gıda kolisi yardımında bulunduklarını söyledi.

  • Son olarak Musul'un Telafer ve İyaziye bölgelerine yardım ziyaretlerinde bulunduklarını hatırlatan Yazıcı, "Burada 530 koli gıda yardımı yaptık. Bundan sonra da inşallah yardım faaliyetlerimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.
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