Dünya Türk Kızılaydan Yemende yerinden edilenlere gıda yardımı
ORTADOĞU

Türk Kızılay'dan Yemen'de yerinden edilenlere gıda yardımı

Türk Kızılay Yemen temsilciliği, Hudeyde ve Taiz kentlerinden ülkenin geçici başkenti Aden'e göç edenler, yoksul aileler ve özel ihtiyaç sahiplerine 300 gıda paketi dağıttı. Yardım faaliyetlerine katılan Türk Kızılay Yemen temsilcisi Mustafa Aydın, Yemen Kızılayı iş birliğiyle dağıtılan 300 gıda paketinin, ülke genelinde 5 bin gıda paketi dağıtım planının bir parçası olduğunu söyledi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: arşiv
Fotoğraf: arşiv

Türk Kızılay, Yemen'in güneyindeki Aden kentinde yerinden edilenlere 300 gıda paketi dağıttı.

  • Tük Kızılay Yemen temsilciliği tarafından, Hudeyde ve Taiz kentlerinden ülkenin geçici başkenti Aden'e göç edenler, yoksul aileler ve özel ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtıldı.

Türk Kızılay Yemen'de ihtiyaç sahibi ailelerin yardımına koşuyor

Yardım faaliyetlerine katılan Türk Kızılay Yemen temsilcisi Mustafa Aydın, Yemen Kızılayı iş birliğiyle dağıtılan 300 gıda paketinin, ülke genelinde 5 bin gıda paketi dağıtım planının bir parçası olduğunu söyledi.

Aydın, "Türk Kızılay, Yemen'in tüm vilayetlerinde savaşın açtığı yaraları dindirmek için çok yönlü insani destek sağlamaya çalışıyor." dedi.

  • Yardımların devam edeceğini belirten Aydın, dün Marib kentindeki ihtiyaç sahibi ailelere Kızılay tarafından 900 gıda paketi dağıtıldığını hatırlattı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen; açlık, kolera, çatışma ve hava saldırıları nedeniyle bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne oluyor.

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