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Türk Kızılay'ı Gazze'de hizmet veren aşevinin gıda stoklarının azaldığını belirtti

Türk Kızılay'ı Gazze'de hizmet veren aşevinin gıda stoklarının azaldığını belirtti

16:3820/04/2025, Pazar
DHA
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Türk Kızılay'dan Gazze'de hizmet veren aşevinin gıda stoklarının azaldığını belirtti
Türk Kızılay'dan Gazze'de hizmet veren aşevinin gıda stoklarının azaldığını belirtti

Türk Kızılay, Gazze'nin Derilbelah bölgesinde hizmet veren aşevinin gıda stoklarının azaldığını belirtti. Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Türk Kızılay olarak ilk günden beri Gazze halkına yardımlarımızı ulaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ancak sınır kapılarından insani yardım geçişine izin verilmemesi, başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere yüz binlerce insanı akut açlık ve yetersiz beslenmeye bağlı ciddi sağlık sorunlarına mahkum ediyor." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay, Gazze'nin Derilbelah bölgesinde hizmet veren aşevinin gıda stoklarının azaldığını belirtti. Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, “Bu trajedinin sona ermesi için, bölgede kalıcı bir ateşkesin sağlanması hayati bir ihtiyaç. Gazze'ye acilen insani yardım girişinin sağlanması çağrımızı bir kez daha yineliyoruz” dedi.

Yüzbinlerce insan kıtlık koşullarında mücadele veriyor

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamada, “İsrail ve Hamas arasında ocak ayında sağlanan ve yaklaşık iki ay devam eden ateşkesin bozulmasının ardından bölgedeki insani felaket her geçen gün ağırlaşıyor. İsrail güçlerinin 2 Mart itibariyle yardım sevkiyatını durdurduğu Gazze'de yüz binlerce insan yeniden kıtlık koşullarında yaşam mücadelesi veriyor. Derilbelah bölgesinde hizmet veren aşevinin gıda stokların hızla azaldı. Ateşkesin bozulmasıyla yeniden yükselişe geçen gıda enflasyonu ise yerelden gıda teminini zorlaştırıyor. Bölgede devam eden askeri operasyonlar nedeniyle Türk Kızılay'ın içme suyu dağıtımı sağladığı su kaynakları da zarar gördü” denildi.

"Ateşkes hayati bir ihtiyaç"

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, “Gazze'deki insani felaket, tüm dünyanın gözü önünde bir buçuk yıldır devam ediyor. Türk Kızılay olarak ilk günden beri Gazze halkına yardımlarımızı ulaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ancak sınır kapılarından insani yardım geçişine izin verilmemesi, başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere yüz binlerce insanı akut açlık ve yetersiz beslenmeye bağlı ciddi sağlık sorunlarına mahkum ediyor. Bu trajedinin sona ermesi için, bölgede kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkesin sağlanması hayati bir ihtiyaç. Türk Kızılay olarak, sınır kapılarının bir an önce açılması ve acilen insani yardım girişinin sağlanması çağrımızı bir kez daha yineliyoruz.” ifadelerini kullandı.


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