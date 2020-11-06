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Türk kökenli Alman vekiller: Almanya’daki ‘Ülkücü Hareket’ yasaklansın

Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaretlerde bulunarak Alman siyasetinde prim yapan Türk kökenli milletvekilleri Cem Özdemir ve Sevim Dağdelen, Almanya Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri Federasyonu’nun yasaklanmasını istedi.

Haber Merkezi Diğer
Yeşiller Partisi Milletvekili Cem Özdemir
Yeşiller Partisi Milletvekili Cem Özdemir

Fransa’da İçişleri Bakanı Gerarld Darmanin, Bakanlar Kurulu kararı ile "aşırı milliyetçi" ve "paramiliter" bir hareket olduğu gerekçesiyle ‘Bozkurtlar’ hareketinin Fransa’daki faaliyetlerinin sonlandırıldığını duyurmuştu.

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Benzer kararın Almanya'da da alınmasını istediler

Almanya’daki Türk kökenli milletvekilleri Cem Özdemir ve Sevim Dağdelen, benzer bir kararın Almanya’da da alınması için çağrıda bulundular. 'Bozkurtlar' hareketinin çatı örgütü olduğunu öne sürdükleri Almanya Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri Federasyonu'nun (ADÜTDF) yasaklanmasını istediler.

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“Kutuplaşmaya sebep oluyorlar”

PKK’ya verdiği destekle bilinen Sol Parti Milletvekili Sevim Dağdelen, ADÜTDF’ün en büyük ‘aşırı sağcı’ ve ‘anayasa düşmanı’ örgütlerden biri olduğunu belirterek, “Kürtlere, Ermenilere, Alevilere, Yunanlara ve Yahudilere karşı tahriklerle Almanya'da kutuplaşmaya ve parçalanmaya hizmet ediyorlar” dedi.

Sevim Dağdelen, terör örgütü YPG'nin bayrağını meclis kürsüsünde açmıştı.

“Hareketin üyeleri nefret yayıyor”

Yeşiller Partisi Milletvekili Cem Özdemir ise “Federal Hükümet ultramilliyetçi Türk örgüt Bozkurtları yasaklamak zorunda. Hareket üyeleri nefret yayıyor, insanları tehdit ediyor ve şiddet eylemlerine katılıyorlar” ifadelerini kullandı.

  • Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ‘Bozkurtlar’ isimli bir hareket olmadığı belirtilerek “Söz konusu ülkenin münferit birtakım kişilere ve bu kişilerin eylemlerinden hareketle böyle bir hareket ve oluşum varmış gibi hayal mahsulü kararlara tevessül etmesi içinde bulunduğu çelişkili psikolojinin son tezahürü olmuştur” denilmişti.

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