Türk muhabir Kıbrıs'ta taraflar arasındaki haksız muameleyi sordu: BM yetkilisi cevap veremedi

BM sözcü yardımcısı Nino, Kıbrıs'ta taraflar arasındaki çifte standart iddiasına yanıt veremedi.
Birleşmiş Milletler güçlerinin, Pile Köyü'ne kolay ulaşım sağlamak amacıyla KKTC yönetiminin başlattığı Pile-Yiğitler Yolu Projesi'ne engel olma girişimi bölgede tansiyonu yükseltti.
AA muhabiri, günlük basın toplantısında BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Florencia Soto Nino'ya, BM'nin ve Kıbrıs'taki BM Barış Gücü'nün (BMBG) Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile KKTC'nin eylemlerine neden farklı tepki verdiğini sordu.
Soruyu yanıtsız bırakıp toplantıyı sonlandırdı
Geri dönüş yapmadı
Sorunun aynı zamanda BMBG'ye yöneltilmesi gerektiğini ifade eden BM Sözcüsü, dönüş yapacağını belirtti.
BM Sözcüsü, bunun üzerine e-posta yoluyla da sorunun iletilmesinin ardından henüz yanıt vermedi.