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Dünya

Türk muhabir Kıbrıs'ta taraflar arasındaki haksız muameleyi sordu: BM yetkilisi cevap veremedi

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Florencia Soto Nino, Türk muhabirin, BM'nin Kıbrıs'ta Güney Kıbrıs Rum yönetiminin ara bölgede gerçekleştirdiği ihlallere tepki vermezken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin insani projesi olan Pile-Yiğitler Yolu yapımına neden engel olmaya çalıştığı sorusuna ve cevap veremedi. Nino, taraflara neden farklı muamele gösterildiğine açıklık getiremedi.

09:51 . 25/08/2023 Cuma
AA
BM sözcü yardımcısı Nino, Kıbrıs'ta taraflar arasındaki çifte standart iddiasına yanıt veremedi.

BM sözcü yardımcısı Nino, Kıbrıs'ta taraflar arasındaki çifte standart iddiasına yanıt veremedi.

Birleşmiş Milletler güçlerinin, Pile Köyü'ne kolay ulaşım sağlamak amacıyla KKTC yönetiminin başlattığı Pile-Yiğitler Yolu Projesi'ne engel olma girişimi bölgede tansiyonu yükseltti.


AA muhabiri, günlük basın toplantısında BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Florencia Soto Nino'ya, BM'nin ve Kıbrıs'taki BM Barış Gücü'nün (BMBG) Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile KKTC'nin eylemlerine neden farklı tepki verdiğini sordu.



Soruyu yanıtsız bırakıp toplantıyı sonlandırdı

Nino,
"GKRY'nin 1996, 2003, 2004, 2012 ve hatta 2021'de bile ara bölgeyi ihlal ederek inşaat çalışması, askeri tahkimat ve hatta bir üniversite inşa ettiği görülüyor. Türkiye Dışişleri Bakanlığı bunlardan bazılarının Türk tapulu arazilerden geçtiğini belirtti. Geçmişe ilişkin yaptığım araştırmada BM ya da BMBG'nin GKRY'nin eylemlerine ve projelerine karışmadığını ve kınamadığını görüyorum. Kuzey Kıbrıs Türk tarafı, BMBG'nin durdurmaya çalıştığı Pile-Yiğitler Yolu projesinin bir insani proje olduğunu ve ulaşım için gerekli olduğunu dile getirdi. Bu nedenle iki tarafa açık bir şekilde farklı muamele gösterilmesini nasıl açıklıyorsunuz? Ayrıca BM ve BMBG'nin iki tarafa da eşit davranma zorunluluğu bulunmuyor mu?"
sorusunu, yanında tüm dosyaların bulunmadığını ve daha detaylı bakması gerektiğini söyleyerek yanıtsız bıraktı.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Florencia Soto Nino

Geri dönüş yapmadı

Sorunun aynı zamanda BMBG'ye yöneltilmesi gerektiğini ifade eden BM Sözcüsü, dönüş yapacağını belirtti.


BM Sözcüsü, bunun üzerine e-posta yoluyla da sorunun iletilmesinin ardından henüz yanıt vermedi.


KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar BM'nin 'Pile' riyakarlığını anlattı: Türkiye ile istişare halindeyiz yolu tamamlayacağız
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar BM'nin 'Pile' riyakarlığını anlattı: Türkiye ile istişare halindeyiz yolu tamamlayacağız

KKTC'de Pile-Yiğitler Yolu Projesi'ni, Birleşmiş Milletler askerleri yola araçlarını çekerek engellemeye çalıştı. Türk askeri ve KKTC güvenlik güçleri, BM Barış Güçleri'nin araç ve barikatlarını iş makineleri ile kaldırdı. Yaşananlara ilişkin açıklama yapan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Maalesef bir tarafsızlık söz konusu değil. Rum tarafına kendilerini affettirmeye çalışıyorlar. Tepkiyi azaltmak için bunları yapıyorlar." diye konuştu. Sözlerinin devamında Türkiye ile de istişare içinde olduklarını ve yolu tamamlayacaklarını vurgulayan Tatar, "Bundan sonra bu yolu tamamlamakta kararlıyız. İnsani bir adımdır, durdurulamaz." ifadelerini kullandı. KKTC'deki muhalefetin de kendilerine karşı çıktığını söyleyen Tatar, "Muhaliflerimiz, böyle görüntülerin Kıbrıs Türklerine yakışmadığını söylüyordu? Ne yapacaktık? Buyurunuz biz vazgeçtik deyip teslim mi edecektik?" tepkisini dile getirdi.

#BM
#Kıbrıs
#Pile-Yiğitler yolu
#Birleşmiş Milletler
#KKTC
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