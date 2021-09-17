Türk savunma sanayiinin başarısı Ermeni basınında: Erdoğan yönetiminde Türk ordusunda devrim

Türkiye'nin her yıl daha da büyüyen savunma bütçesi bir yandan küresel savunma medyasının dikkatini çekerken diğer yandan komşu ülkelerde ses getirmeye devam ediyor.

Ermeni diasporasının en büyük yayın organlarından The Armenian Weekly'de yayınlanan "Erdoğan yönetiminde Türk ordusunda devrim" başlıklı yazıda ise Türkiye'nin savunma sanayini adım adım nasıl geliştirdiği anlatıldı. 2019 yılında dünyanın en büyük 12. silah ihracatçısı haline geldiği ve ilerleyen yıllarda ilk 10'a gireceğinin altı çizildi.

EKONOMİ Rus basınında Türk SİHA'lara övgü: Hayranlıkla izliyoruz

Manşette

TÜRK HALKI İÇİN GURUR KAYNAĞI

Baykar Teknoloji'ye de yer verilen yazıda, Türk hava kuvvetlerinde devrim yaratan Selçuk Bayraktar'ın Türkiye'nin ilk yerli ve operasyonel İHA sistemlerinin mimarı olduğu belirtildi. Baykar'ın ürettiği, uzaktan kumandalı veya otonom uçuş operasyonları yapabilen insansız savaş hava aracı İHA'ların operasyonlardaki başarılarından sonra Ukrayna, Polonya ve diğer ülkeler tarafından tercih edildiği aktarıldı. Türk insansız hava araçlarının, Türk halkı için bir gurur kaynağı olduğu ifade edildi.

DÜNYA Alman basınından Selçuk Bayraktar'a övgü: Rusya'yı kızdırmayı başardı

HEDEF 2023

Yazıda "Türkiye yalnızca askeri savaş araçlarını ihraç etmekle kalmıyor, müttefiklerini de eğiterek politik etkisini artırıyor. Türk savunma şirketlerinin hedefi 2023 yılında ülkenin savunma endüstrisini bütünüyle dışa bağımlılıktan kurtarmak" denildi.

REKLAM

DÜNYA Japon basınından SİHA analizi: ABD'yi zora sokuyor

DÜNYA Alman basınında Türk SİHA'ları böyle anlatıldı: Türkiye'ye ambargo koyanlar şimdi pişman havada süper güç oldular

DÜNYA Dünya basını SİHA'larımıza hayran kaldı: Türk drone’ları pençelerini gösterdi

FOTOĞRAF 22 Savunma sanayisinde ortaya konulan ürünlerden özellikle İHA ve SİHA'lar ​dünya basınında geniş yer bulmaya devam ediyor. Azerbaycan'ın 27 yıldır işgal altında tutulan Dağlık Karabağ bölgesini geri almak için Ermenistan'a karşı elde ettiği zaferin perde arkasında yer alması nedeniyle Türk SİHA'ları bir çok ülke tarafından da yakından takip ediliyor. Azerbaycan ordusunun 44 gün içinde elde ettiği tarihi zafer sonrası ABD ordusu bölgede görev yapan SİHA'ların başarısını mercek altına aldı. Amerika Birleşik Devletleri Ordusu'ndan yüksek rütbeli bir general, kimliğinin gizli kalması kaydıyla, Karabağ'daki askeri harekatın gelecekteki savaşlarda olayların nasıl gelişeceğini tahmin etmemize izin verdiğini söyledi.​ ​Türk SİHA'larının başarısı İngiliz ve Alman basının ardından Fransız ve İspanyol basınının da manşetlerine yansıdı. Fransız gazetesi L'Opinion'da yayınlanan bir haberde Ermenilerin elindeki Rus hava savunma sistemlerinin çok amaçlı olmasına rağmen Karabağ'daki İHA'ları durduramadığı belirtildi. Gazete aynı haberde Türkiye'nin sinyal karıştırıcı Jammer sistemleri alanında çok şey geliştirdiğine de vurgu yaparken ''Rusya'nın üst düzey Jammer sistemleri var, ancak Türkler elektronik harp alanında da büyük ilerleme kaydetti. Türkiye'nin savunma sanayi yaklaşık 10 yılda büyük atılımlar yaptı. Bu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iradesinden kaynaklanmaktadır ifadelerini kullandı. İspanyol gazetesi El Pais de Türk SİHA'larının Karabağ savaşındaki başarısı hakkında bir makale yayınladı. Gazetede çıkan makalede Ermeni kuvvetlerinin insansız hava araçlarıyla yok edildiği dile getirilirken Türk uçaksavar silahları gökyüzünün yeni sahipleri. Hedefleri yok ediyorlar ve güçlü bir silah.'' denildi. Haberin devamında Ermenistan ordusunun defalarca karşı tarafı vurduklarını iddia etmelerine rağmen bunu kanıtlayamadıklarına da vurgu yapan gazete, Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın ise insansız hava araçlarının gücünü gösteren videolar yayınladığını kaydetti. Fransız haber ajansı AFP’den de geçtiğimiz ekim ayında Türkiye’nin SİHA’ları ezber bozuyor'' başlıklı bir yorum analiz yazılmıştı. Analiz haberde, terör örgütüne yönelik savaşta Türk SİHA’larının, oyun değiştirdiği ve ezber bozduğu ifadeleri yer alırken, Bayraktar TB2’lerin F-16’ların yerine geçtiğine de işaret edilmişti. Daha uzun süre havada kalan ve gözetleme yapan Bayraktar TB-2’lerin, terör örgütüne yönelik operasyonlarda maliyetleri azalttığı da vurgulandı. Azerbaycan'ın cephedeki başarısının en önemli etkenlerinden Türk SİHA'larını, Alman medyası da gündemine almıştı. Türk yapımı silahlı insansız hava araçlarına (SİHA) yönelik övgü dolu sözler, Almanya'da yayın yapan Tagesschau isimli haber sitesinde yer aldı. Analiz haberde dünya genelinde SİHA'ların etkisi anlatıldı, Türk SİHA'ları hakkında dikkat çekici ifadelere yer verildi. Haberde Dronelar iş başında. Savaş esnasında kaçmak için 7 saniyeniz var başlığı kullanıldı. Türkiye'nin insansız hava araçlarını diğer askeri teçhizatlarla çok koordine bir şekilde kullandığı vurgulandı. Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan gerilimde, Türkiye'nin verdiği SİHA'ların Azerbaycan'ın zaferine büyük bir katkı sağladığı aktarıldı. SİHA'ların etkinliğinin artırılması Ermeni kuvvetleri üzerinde yıkıcı ve moral bozucu bir etki yaptı ifadeleri yer aldı. Haberde ayrıca askeri uzmanların, Avrupalı devletlerin Türkiye'nin gerisinde olduğuna ilişkin değerlendirmelerine yer verildi. Şu anda Avrupa ülkelerinin sahip olduğu hiçbir hava savunma sisteminin Türk SİHA'ları ile baş edemeyeceği yazıldı. Öte taraftan İngiliz Financial Times gazetesi de Türkiye'nin silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) ABD, İsrail ve Çin'e ciddi rakip olarak ortaya çıktığını yazdı. Gazetenin, Türkiye'nin ürettiği SİHA'lara ilişkin haberinde, Dağlık Karabağ'da Ermenistan'a karşı mücadele veren Azerbaycan ordusunun çok sayıda Ermeni mevzisini, hava savunma sistemlerini, topçu birliklerini ve tankları hava saldırılarıyla vuran Türk yapımı SİHA'ların usta işi görüntülerini yayınladığı belirtildi. Dağlık Karabağ'ın son yıllarda Suriye, Libya, Kuzey Irak ve Doğu Akdeniz'in ardından Türk SİHA'larının konuşlandırıldığı 5. yabancı çatışma bölgesi olduğu belirtilen haberde, Genişleyen Türk İHA sanayisi, Türkiye'nin silah alımlarında Batı'ya olan bağımlılığını azaltmak ve ulusal gururu canlandırmak amacıyla savunma üretimini artırmaya yönelik 20 yıllık bir çabanın sonucu. ifadesine yer verildi. Türk SİHA'ları dünya basınında: Gökyüzünün yeni sahipleri oldular Azerbaycan'ın cephedeki başarısının en önemli etkenlerinden Türk SİHA'ları dünya basınında geniş yer bulmaya devam ediyor. İngiliz ve Alman basının ardından Fransız ve İspanyol basını da Türk SİHA'larını manşetlerine taşıyarak sahada elde ettiği başarılardan övgü dolu sözlerle bahsetti. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder