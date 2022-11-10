Türk SİHA'ları dünyaya örnek oluyor: ABD'den sonra Çin de Bayraktar TB2'yi kopyaladı Türkiye'nin ilk milli ve özgün silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB2 dünyaya örnek olmaya devam ediyor. Merkezi California, San Luis Obispo'da bulunan Edge Autonomy, ABD Ordusu için adeta Bayraktar TB2'nin küçük kopyası olan Penguen adında bir drone geliştirmişti. ABD'den sonra Çinli teknoloji şirketi de Bayraktar TB2'yi kopyaladı. CETC'nin üretmeyi planladığı İHA'nın maket görüntüsünün Bayraktar TB2'ye olan benzerliği dikkati çekti.

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