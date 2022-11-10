Dünya Türk SİHAları dünyaya örnek oluyor ABDden sonra Çin de Bayraktar TB2yi kopyaladı
ASYA

Türk SİHA'ları dünyaya örnek oluyor: ABD'den sonra Çin de Bayraktar TB2'yi kopyaladı

Türkiye'nin ilk milli ve özgün silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB2 dünyaya örnek olmaya devam ediyor. Merkezi California, San Luis Obispo'da bulunan Edge Autonomy, ABD Ordusu için adeta Bayraktar TB2'nin küçük kopyası olan Penguen adında bir drone geliştirmişti. ABD'den sonra Çinli teknoloji şirketi de Bayraktar TB2'yi kopyaladı. CETC'nin üretmeyi planladığı İHA'nın maket görüntüsünün Bayraktar TB2'ye olan benzerliği dikkati çekti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Türk SİHAları dünyaya örnek oluyor: ABDden sonra Çin de Bayraktar TB2yi kopyaladı
Çin'de üretilen maketin Türk SİHA'sı Bayraktar TB2'ye olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

Türkiye'nin yerli ve milli üretimi SİHA'ları, dünyanın ilgisini çekmeye devam ediyor. Türk savunma sanayisinin yıllar boyu süren çalışmaları sonucu üretilen SİHA'lar Türk ordusunun gücüne güç katmayı sürdürüyor. Türk ordusunun gücünü artıran SİHA'lara sahip olmak isteyen ülkeler Türkiye'nin kapısını çalmaya başladı.

ABD DE KOPYALAMIŞTI

Artık taklit eden değil taklit edilen bir savunma sanayisine kavuşan Türkiye'nin çalışmalarını dünyadan kopyalayan ülkeler bulunuyor.

ABD Bayraktar TB2'lerin kopyasını yaptı
DÜNYA
ABD Bayraktar TB2'lerin kopyasını yaptı

MAKETİ GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Yerli ve milli insansız hava aracı Bayraktar TB2 Çin'in de radarına girdi. Çin savunma sanayinin önemli firmalarından olan CETC, üretmeyi planladığı İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) maketi görücüye çıktı.

  • Maketin Türk SİHA'sı Bayraktar TB2'ye olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

ABD'de basınından dikkat çeken TB2 analizi: Bayraktar olmadan olmaz
DÜNYA
ABD'de basınından dikkat çeken TB2 analizi: Bayraktar olmadan olmaz
Köylüler tesadüfen fark etti

Köylüler tesadüfen fark etti

​Kendiliğinden yetişti: Herkes para kazanmak için bölgeye gidiyor.
İstanbul Boğazında gemi arızası

İstanbul Boğazı'nda gemi arızası

​Kıyı Emniyeti römorkörleri tarafından kurtarıldı.
İşbirliğinde 2024 vizyonu

Zirvede Rusya - Ukrayna savaşı düzensiz göç ve terör mesajı.

​Şekib Avdagiç İTO seçimlerinde ezici bir çoğunlukla güven tazeledi.

​Konya'daki çökmeler için yetkililer devreye giriyor.

​Mansur Yavaş'tan CHP milletvekiline büyük kıyak.

​Bakan Karaismailoğlu Yeni Şafak'a konuştu.

​Lider siyasetinin gereğini yaptık.

​Bulgaristan'da parasına el konuldu.

​Atatürk ölümünün 84. yılında anıldı.

​Bölgesel başkent Herson'dan çekiliyor.

​Enerji krizine çözüm Türkiye'den.

​Terör örgütlerine para akıttılar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.