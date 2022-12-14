Dünya Türk SİHAlarına bir talip daha İtalya Başbakanı Meloni Erdoğandan bizzat istedi
AVRUPA

Türk SİHA'larına bir talip daha: İtalya Başbakanı Meloni Erdoğan'dan bizzat istedi

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, geçtiğimiz ay Endonezya'da düzenlenen G-20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan SİHA talep ettiği bildirildi.

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Haber Merkezi Diğer
Türk SİHAlarına bir talip daha: İtalya Başbakanı Meloni Erdoğandan bizzat istedi
​İtalya Başbakanı Giorgia Meloni geçtiğimiz ay yapılan G20 zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk kez bir araya gelmişti.

Türkiye'nin yerli ve milli üretimi SİHA'ları dünyanın gündeminde. Libya'dan Azerbaycan'a, Ukrayna'dan sınır ötesi operasyonlara birçok sahada başarısını ispat eden SİHA'lar, Türkiye'nin en büyük ihracat kalemlerinden biri haline geldi. Teknolojisi sürekli gelişen, bu alanda öncü olan SİHA'lar birçok ülkeye satıldı, birçoğu ile anlaşma süreci devam ediyor. Bu kapsamda Türk SİHA'ları İtalya'nın da gündeminde.

MELONİ'DEN G-20'DE TÜRKİYE'YE SİHA TALEBİ

İngiltere merkezli Middle East Eye'nin haberine göre konu geçtiğimiz ay Endonezya'da düzenlenen G-20 Zirvesi'nde bir araya gelen İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesinde gündeme geldi.

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YASA DIŞI GÖÇLE MÜCADELEDE KULLANILACAK

Burada Meloni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ülkesinin Türk SİHA'larıyla ilgilendiğini ve SİHA satın almak istediklerini belirtti. Edinilen bilgiye göre İtalya'nın Türk SİHA'larını yasa dışı göçle mücadele amacıyla istiyor.


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