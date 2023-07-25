|
Dünya

Türk uçakları Yunanistan'daki orman yangınlarına müdahale ediyor

Yunanistan’ın Rodos adasında günlerdir devam eden orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Türk uçakları Laerma ve Eleousa bölgelerinde yangınlara müdahale ediyor. Yangın nedeniyle adadan on binlerce kişi tahliye edilmişti.

11:34 . 25/07/2023 Salı
DHA
Rodos adasındaki orman yangını günlerdir kontrol altına alınamıyor

Rodos adasındaki orman yangını günlerdir kontrol altına alınamıyor

Rodos’ta orman yangınları, adayı neredeyse ikiye bölmüş durumda. Güneyde Asklipio’dan kuzeyde Eleousa’ya kadar uzanan bölgede ormanlar küle döndü. Yunan itfaiyesi 23 Temmuz’da yaptığı açıklamada, durumun ciddiyetini “Zor günler bizi bekliyor” ifadeleriyle tanımlamıştı. Adadan tahliyeler için Yunan Sahil Güvenlik ekipleri de seferber olmuştu.

Türk uçakları müdahale ediyor

Türkiye’nin Rodos Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, Rodos’taki yangına müdahale için Türk uçaklarının 15,5 saat uçuş gerçekleştirdiği ifade edilerek,
“Pazartesi günü Rodos yangınına müdahale eden 2 Türk yangın söndürme uçağı toplam 15,5 saat uçuş ve 88 sorti yaparak, toplam 264 ton su atmışlardır”
denildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından orman yangınlarının söndürülmesine destek için Yunanistan’a gönderilen 2 Türk yangın söndürme uçağı, iki günde 138 sorti ile 414 ton su atımı gerçekleştirdi.


Yunanistan'ın Rodos adasındaki yangın ürkütücü boyutlara ulaştı
Yunanistan'ın Rodos adasındaki yangın ürkütücü boyutlara ulaştı

Rodos Adası’nda 5 gündür devam eden orman yangınlarının yerleşim birimlerine ulaştığı bildirildi. Yunan basınındaki haberlerde, yangının etkisini artırmaya başlaması üzerine bazı otel, köy ve plajların boşaltıldığı belirtildi. Yangından zarar gören 12 otelden yaklaşık 10 bin turistin tahliye edildiğine dikkat çekilen haberlerde, Yunan ordusu ve Sahil Güvenliğe ait 3 tekneyle de çok sayıda kişinin 2 plajdan güvenli bir yere götürüldüğü ifade edildi. Sahil Güvenliğe ait 5 botun da bölgede hazır bekletildiği bilgisi paylaşıldı. Bir yolcu gemisinin ise otellerden ayrılanları misafir edebileceğini açıkladığı belirtildi. Rodos'taki yangının, "Yunanistan genelinde aktif yangınlardan en tehlikelisi" olduğuna işaret eden yetkililer, söndürme çalışmalarına 200'den fazla itfaiyeci, 40 araç, 3 uçak ve 5 helikopterin katıldığını söyledi. Yetkililer, hava sıcaklığının yarın bazı bölgelerde 45 dereceyi bulacağı ülkede "yangın çıkma riskinin yüksek olduğuna" dair uyarılarda bulundu. Öğle saatlerinde Ada'da devam eden yangınlarda, bir itfaiye ekibinin mahsur kaldığı bildirilmişti.


#Yunanistan
#Rodos
#yangın
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Trabzonspor'dan Hüseyin Türkmen'in son durumuna ilişkin açıklama