Türkevi'ne alçak saldırı: ABD saldırganın görüntülerini yayınlandı

Türkiye'nin, ABD'nin New York kentinde bulunan Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğunun bulunduğu Türkevi binası saldırıya uğradı. Kimliği bilinmeyen bir kişi tarafından gerçekleşen saldırı sonucu Konsolosluk kapısının iki camı ve 10 adet cephe camı olmak üzere toplam 12 camı kırıldı. Alçak saldırıya ilişkin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da paylaşımda bulunarak ABD'ye çağrıda bulundu. Çavuşoğlu, saldırının faillerinin tespit edilmesi ve diplomatik temsilciliklere gerekli korunmanın sağlanması çağrısında bulundu.