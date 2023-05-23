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Dünya

Türkevi'ne alçak saldırı: ABD saldırganın görüntülerini yayınlandı

New York Polis Departmanı (NYPD), Türkevi'ne yönelik alçak saldırıya ilişkin şüphelinin görüntülerini yayınladı. Görüntülerde, elinde demir çubuk olan bir kişinin metro istasyonundan çıkışı kameralara yansıyor. NYPD paylaşımında, kişiyi görenlerin ihbar hattını araması isteniyor.

09:19 . 23/05/2023 Salı
AA
Saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Saldırının görüntüleri ortaya çıktı

New York Polis Departmanı (NYPD), Türkevi'ne yönelik alçak saldırıya ilişkin şüphelinin görüntülerini yayınladı. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğunun bulunduğu Türkevi binası dün saldırıya uğramıştı. Edinilen bilgiye göre, kimliği bilinmeyen bir kişi, elinde demir levyeyle binanın alt katındaki bazı camları kırdı.

New York Polis Departmanı (NYPD), Türkevi'ne yönelik saldırıya ilişkin şüphelinin görüntülerini yayınladı.

Görüntülerde, elinde demir çubuk olan bir kişinin metro istasyonundan çıkışı kameralara yansıyor.

NYPD paylaşımında, kişiyi görenlerin ihbar hattını araması isteniyor.


#Türkevi
#saldırı
#New York Polis Departmanı
38 dakika önce
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