Dünya Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı ertelendi
ASYA

Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı ertelendi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yarın gerçekleştirilmesi planlanan Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları 9. Toplantısı, Gürcistan'daki siyasi gerginlik ve protestolar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Haber Merkezi AA
Arşiv.
Arşiv.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da 18-19 Şubat tarihlerinde Bakü'ye düzenleyeceği ziyaret ertelendi.

Gürcü yetkililer ise Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia istifası ve ülkede boy gösteren siyasi gerginlik ve protestolar nedeniyle Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı David Zalkaliani'nin Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları 9. Toplantısı'na katılamayacağını, bu nedenle erteleme kararı alındığını ifade etti.

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Gürcistan'da siyasi gerginlik

Gürcistan'da 20 Haziran 2019'da 26. Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesi'nin oturumuna, Rusya heyetinde yer alan Rus Komünist Partisi üyesi ve Rusya Devlet Duması Milletvekili Sergei Gavrilov'un parlamento başkanının koltuğuna oturması binlerce kişi tarafından protesto edilmişti.

Protestocuları kışkırttığı gerekçesiyle gözaltına alınan, sonrasında kefalet şartıyla serbest bırakılan ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi Başkanı Nika Melia hakkında kefaleti ödemeyince yeniden gözaltı kararı alınmıştı.

Gürcistan Başsavcılığının talebi üzerine, dün yapılan olağanüstü parlamento oturumunda çoğunluğa sahip iktidardaki Gürcü Hayali partisi, Melia'nın vekilliğinin düşmesi yönünde oy kullanmıştı. Tiflis Şehir Mahkemesi de Melia hakkında gözaltı kararı almış ancak Birleşik Ulusal Hareketi Başkanı polise teslim olmamıştı.

Melia, kendisini desteklemek üzere partisinin merkez ofisine gelen bazı muhalefet partileri liderleri ile düzenlediği ortak basın toplantısında, mahkeme kararını kabul etmediğini ve polise teslim olmayacağını ifade etmişti.

Gelişmelerin ardından Gürcistan Başbakanı Gakharia, Melia'ya yönelik tutuklama kararı konusunda ekibiyle yaşadığı görüş ayrılıkları nedeniyle görevinden istifa ettiğini belirtmişti.

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