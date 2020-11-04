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Dünya Türkiye düşmanı Fransız dergi Le Point yine Erdoğanı hedef aldı
AVRUPA

Türkiye düşmanı Fransız dergi Le Point yine Erdoğan’ı hedef aldı

Türkiye karşıtı yayınlarıyla bilinen Fransız Le Point dergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kapağına taşıdı. Erdoğan’ın fotoğrafının üstünde Fransa’da ‘terör’ anlamında kullanılan ‘İslamist’ kelimesini yerleştiren dergi, “Uluslararası İslamist karşısında Fransa. Yeni saldırılar, her yandan gelen tehditler ve Batı’nın korkaklığı. Yalnız mıyız?” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
Le Point dergisinin kapağı
Le Point dergisinin kapağı

Irkçı yayınları ve Türkiye karşıtlığıyla bilinen Fransız Le Point dergisi, Macron hükümetinin İslam’a savaş açmasının ardından yaşanan gelişmeler üzerine, bu hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan bir içerikle çıktı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Viyana'daki terör saldırısında bir kadın ve polisi kurtaran Türk gençler ile görüntülü konuştu
Avusturya'nın başkenti Viyana'da meydana gelen terör saldırısında, Recep Tayyip Gültekin ve Mikail Özen isimli 2 Türk, bir kadın ve bir polis memurunun hayatını kurtarmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya'da milli kahraman ilan edilen Gültekin ve Özen'le telefon görüşmesi gerçekleştirerek kendilerini tebrik etti.

Erdoğan kapağıyla çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kapak fotoğrafı yapan Le Point, “Uluslararası İslamist karşısında Fransa. Yeni saldırılar, her yandan gelen tehditler ve Batı’nın korkaklığı. Yalnız mıyız?” sözlerini kullandı. Fransa’da ‘İslamist’ kelimesi, basın ve siyasetçiler tarafından terör ile bağdaştırılarak kullanılıyor.


Derginin sosyal medya hesabından da içeriğe ilişkin paylaşımda bulunularak, “Fransa İslamcı enternasyonal ile karşı karşıya. 2015 saldırılarının ardından dayanışmadan uzak olan Fransa, bugün her taraftan saldırıya uğruyor” denildi.

Fransız dergisinden skandal kapak
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Fransız dergisinden skandal kapak
  • Le Point, daha önce "Etnik temizlik Erdoğan'ın metodu. Erdoğan'ın Avrupa'yı tehdit etmesine izin vermeli mi" ifadelerini kullanmıştı. Türkiye düşmanı dergi ayrıca, "Erdoğan ensemizde, abone olarak bize yardım edin" diyerek de abonelerinden destek talebinde bulunmuştu.


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