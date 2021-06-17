'Türkiye düşmanı' Kati Piri: AB liderleri Erdoğan'ın alternatifi olmadığını düşünüyor

Bir dönem Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü olarak görev yapan ve açıklamalarıyla sık sık Türkiye'yi hedef alan Hollandalı siyasetçi Kati Piri, Avrupa Dış İlişkiler Konseyi (ECFR) için bir makale kaleme aldı.

Piri'den AB liderlerine çağrı: Erdoğan'a karşı demokratik güçleri destekleyin

"Erdoğan'ın ötesinde Türkiye" başlıklı makalede, AB liderlerine çağrı yapan Piri, "Dikkatinizi Türkiye'deki demokratik güçleri desteklemeye çevirin" ifadelerini kullandı.

"AB liderleri, Erdoğan'ın alternatifi olmadığını düşünüyor"

AB liderlerinin, Erdoğan'ın alternatifi olmadığını düşündüğünü vurgulayan Piri, yerel seçimlerde yapılan ittifakların "Erdoğan'ı zayıflattığını" öne sürdü.

Bu durumu bir fırsat olarak gören Piri, "Brüksel, Erdoğan'ı zayıflatmak için ekonomik gücünü kullanmaya isteksiz olduğunu gösterdi. Bu, Türk Cumhurbaşkanı'nın tutumunu güçlendirme riski taşıyor." dedi.

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