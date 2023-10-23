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Dünya

Türkiye harekete geçti: MSB'den Gazze açıklaması

Milli Savunma Bakanlığınca, içerisinde çoğunlukla sağlık malzemelerinin yer aldığı yardım paketleri Gazze'ye ulaştırılmak üzere hazırlandı. Hava kuvvetlerine ait kargo uçağı Mısır'a doğru yola çıkacak. Bölgeye ulaştırılması için toplamda 4 sorti planlandı.

09:53 . 23/10/2023 Pazartesi
DHA
Milli Savunma Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı, çoğunlukla sağlık malzemelerinin yer aldığı yardım paketlerinin Gazze'ye ulaştırılmak üzere uçaklara yüklenmeye başlandığını duyurdu.


Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Ülkemizin yardım elini Gazze’ye ulaştırmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan ve içerisinde çoğunlukla sağlık malzemelerinin yer aldığı yardım paketlerini Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarımıza yüklemeye başladık. Uçaklarımız hazır olur olmaz Mısır’a hareket edecek. Yardım malzemelerinin bölgeye ulaştırılması için toplamda 4 sorti planlandı" 
ifadelerine yer verildi.




#Milli Savunma Bakanlığı
#Gazze
#Mısır
#Türkiye
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