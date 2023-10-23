Türkiye harekete geçti: MSB'den Gazze açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Uganda Cumhurbaşkanı Museveni ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Zelenskiy ile görüşmesinde Erdoğan, İsrail-Filistin ihtilafı başta olmak üzere, barışçıl yöntemlerle çözümün mümkün olduğunu, Türkiye'nin çaba sarf ettiğini söyledi. Erdoğan ayrıca Museveni ile görüşmesinde, tüm devletlerin bir an önce Gazze'de ateşkesin sağlanması için seslerini yükseltmesi gerektiğini ve çatışmaların dünya barışını tehdit eder hale geldiğini belirtti.