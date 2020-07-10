Türkiye için sokağa çıkın: Libya Müftülüğü işbirliğini gösterilerle desteklenmesini istedi

Libya Müftüsü Şeyh Sadık el-Gıryani, Türkiye’nin ülkesinin yanında yer almasını takdir ettiğini belirterek, bu iş birliğine katkı için destek gösterileri düzenlenmesi çağrısı yaptı. Libya Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Giryani, Türkiye’nin Libya’ya desteğine överek, yakın zamanda Türkiye’den gelen üst düzey heyetlerin Libya hükümetinin yanında duran açıklamalarını memnuniyetle karşıladığını belirtti. Giryani, “Libya hükümetinin Türkiye’nin Libya’ya yardımı nedeniyle karşısına çıkan koalisyona yönelik duruşunu takdir etmesi gerekir” dedi.

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Aynı şekilde, Libya’da katıldığı yerel bir televizyon programında konuşan Giryani, Libya içindeki sivil, toplumsal tüm unsurların, Türkiye’nin Libya ile iş birliğini destekleyen kalabalık gösteriler düzenlemesi ve tüm bu unsurların yayınlayacakları açıklamalarla bu iş birliğine katkı sunması çağrısında bulundu. Giryani, “Trablus halkı 2-3 ay öncesine kadar neler yaşadığını, her gün başlarına füze yağdığını, sürekli korku içinde olduklarını ve bu durumdan çıkmalarına kimin yardımcı olduğunu biliyor. Bu nedenle hakkın sahibine teslimi için kalabalık gösteriler düzenlenmesi gerekir” dedi. Türkiye’nin Libya ile yaptığı ittifakın meşrû olduğunun altını çizen Giryani, ülkedeki gayrimeşrû müdahalenin Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerden geldiğini ve asıl kınanması gereken ülkelerin bunlar olduğunu kaydetti.

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Cufra’da soygun var

Libya ordusu, darbeci Hafter saflarında savaşan Sudanlı Cancavid milislerinin Cufra kentinin Sukna bölgesinde ev ve işyerlerini talan ettiğini belirtti. Ordu sözcülüğü, sivillere ait evlerin milislerce basıldığını, kamu binalarının da silahlı baskınlarla soyulduğunu bildirdi. Bölge halkının bu eylemlere tepki göstermesi üzerine milislerin, bu kişilerden bazılarını kendilerine ait hapishanelere kapattığı dile getirildi. Birkaç gün önce Sukna bölgesinde kontrol noktası kurmaya çalışan Rus paralı askerleri Türk SİHA’larınca bombalanmıştı.