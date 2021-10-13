Dünya Türkiye ile Pakistanın denizaltı anlaşması dünya gündeminde Fransaya ikinci darbe
ORTADOĞU

Türkiye ile Pakistan'ın denizaltı anlaşması dünya gündeminde: Fransa'ya ikinci darbe

Nükleer başlıklı denizaltılar hakkında Avustralya’nın imzaladığı anlaşmayı iptal etmesinin ardından Fransa’ya bir darbe de Pakistan’dan geldi. Fransız yapımı AGOSTA 90B denizaltıların modernizasyonu için Türkiye ile anlaşma yapan Pakistan'ın hamlesi, Arap basını tarafından manşetlere "Fransa'ya Avustralya'nın ardından ikinci darbeyi Pakistan-Türkiye anlaşması vurdu" şeklinde aktarıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye ile Pakistanın denizaltı anlaşması dünya gündeminde: Fransaya ikinci darbe
Arşiv

ABD ve İngiltere'yle nükleer başlıklı denizaltılar konusunda anlaşma imzalayan Avustralya'nın Fransa ile yaptığı anlaşmayı iptal etmesi, Paris yönetimi tarafından öfkeyle karşılandı. Fransa, ABD ve Avustralya'ya tepkisini Washington ve Canberra'daki büyükelçilerini geri çekerek gösterdi. Paris yönetimine karşı benzer hamle Pakistan'dan geldi. İslamabad, Fransız yapımı denizaltıların modernizasyonuna ilişkin Türkiye ile anlaşma yaptı.

PAKİSTAN-TÜRKİYE ANLAŞMASINA VURGU

Arap basını, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait AGOSTA 90B sınıfı denizaltıların modernizasyonuna ilişkin yaptığı açıklamaları gündeme taşıdı.

FRANSA BASKI YAPTI

Demir, "Savunmada politik baskılar var. Onları kırıyoruz. Örneğin Pakistan'ın Fransa'dan aldığı denizaltıların modernizasyon ihalesi için Fransızlar büyük baskı yaptı ama işi Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) aldı" ifadelerini kullandı. Bu sözlere dikkat çeken Arap basını, denizaltı ihalesinin Fransa'ya atılan ikinci bir darbe olduğunu ifade etti.

PARİS'E İKİNCİ DARBE

Haberde, "Avustralya'nın ABD ve İngiltere ile birlikte AUKUS adı altında yeni bir güvenlik iş birliği kurmasının ardından Fransa ile yaptığı denizaltı anlaşmasını iptal etmesinden günler sonra, Pakistan'ın Fransız yapımı denizaltıların modernizasyonu için Türkiye ile anlaşması Paris hükümetine ikinci bir darbe vurdu" ifadeleri yer aldı.

Uzaya çıkan en yaşlı kişi

Uzaya çıkan en yaşlı kişi

​'Kaptan Kirk' yolculuğunu tamamlayıp Dünya'ya döndü.
Appledan yeni duyuru

Apple'dan yeni duyuru

​Android'in güvensiz olmasının asıl nedeni açıklandı.
Merkez Bankasında görev değişimi

İki başkan yardımcısı ve bir PPK üyesi görevden alındı.

​Bilim Kurulu sonrası yazılı açıklama.

​13 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı.

​Van'da eski İranlı askeri kaçırmak isteyen sekiz kişiye suçüstü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.