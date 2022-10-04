Dünya Türkiye imzayı attı Yunanistanın kabusu gerçek oldu
AVRUPA

Türkiye imzayı attı: Yunanistan'ın kâbusu gerçek oldu

Yunan gazetesi Kathimerini'nin diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Atina'nın, Türkiye ile Libya arasında olası bir 'hidrokarbon arama anlaşması'ndan endişe duyduğu belirtildi. Bu endişe dile getirildikten sadece saatler sonra, Türkiye ile Libya arasında 'hidrokarbonlar' ve 'protokol' alanlarında mutabakat muhtıraları imzalandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye imzayı attı: Yunanistanın kâbusu gerçek oldu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile Türkiye’den üst düzey bir heyet Libya’ya resmi ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında Libya’daki siyasi geçiş süreci ve ikili ilişkiler ele alındı.

Heyette, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın yer aldı.

Türk heyetin ziyaretini yakından takip eden Yunanistan'ın tedirginliği, ülke basınına yansıdı.

Ülkenin önde gelen yayın organlarından Kathimerini, Çavuşoğlu'nun ziyaretinin Atina'da endişeye neden olduğunu yazdı.

Kathimerini'nin haberinde, "Kuzey Afrika ülkesi Libya'nın, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın itiraz ettiği tartışmalı 2019 deniz sınırı anlaşması temelinde, Türk şirketlerine arama ruhsatı vermesi olasılığı, Atina'da endişe yarattı" ifadelerine yer verildi.

Kathimerini'ye konuşan endişeli diplomatik kaynaklar, 'Yunanistan'ın egemenlik haklarını, başta BM Deniz Hukuku Sözleşmesi olmak üzere uluslararası hukuk temelinde savunacağını, ülkenin müttefikleri ve ortaklarının konuyla ilgili bilgilendirildiğini' söylediler.

TÜRK HEYET LİBYA'DA

Türk heyeti, Libya’daki siyasi geçiş süreci ve bu kapsamda seçimler konusunun ele alınması, askeri eğitim iş birliği dahil ikili ilişkilerin gözden geçirilmesi ve bölgesel meselelerde görüş alışverişinde bulunmak üzere Libya'ya bir ziyaret gerçekleştirdi.

Türk heyet, temasları kapsamında Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüşürken Bakan Çavuşoğlu, iki ülke arasında anlaşmalar yapıldığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Çavuşoğlu paylaşımında, "Başbakan Dibeybe’yle, siyasi çözüme yönelik adımları ve ilişkilerimizi ele aldık. Hidrokarbonlar ve Protokol alanlarında Mutabakat Muhtıralarını imzaladık" dedi.

DOĞU AKDENİZ'DE KRİTİK İMZA

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Petrol Bakanı Muhammed Avn, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, petrol çıkma ihtimali olan bölgelerin yüzde 40’ında henüz arama faaliyeti yapılmadığını belirtmişti.

Avn açıklamasında, "Söz konusu bölgelerin içinde, Libya-Türkiye Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Anlaşması kapsamında Libya’nın payına düşen bölgeler de yer alıyor” ifadelerini kullanmıştı.

Türk heyetin ziyareti sırasında, imzalanan hidrokarbon muhtırasına ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Biraz önce imzaladığımız hidrokarbon anlaşması hem karada hem denizde ve yetki alanlarımızda kazan-kazan anlayışıyla Türk ile Libya firmalarının birlikte araştırma, sondaj gibi iş birliğine gitmesini hedefliyor" dedi.

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