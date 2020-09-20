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Dünya Türkiye İngilizler için en popüler tatil yeri En çok "Türkiyede tatil" aratıldı
AVRUPA

Türkiye İngilizler için en popüler tatil yeri: En çok "Türkiye'de tatil" aratıldı

Türkiye koronavirüs sonrası karantina kurallarının turizme zarar verdiği Avrupa ülkelerinden yaşayan vatandaşların bir numaralı tatill rotası olmaya devam ediyor. İngiliz The Sun gazetesinde yer alan habere göre İspanya, Portekiz ve Fransa'da uygulanan karantina kuralları sebebiyle çoğu İngiliz turist sonbaharda da Türkiye'yi tercih edecek. İngiltere'de 8 Eylül'den 15 Eylül'e kadar yapılan aramaların yüzde 30'u Türkiye'de tatil hakkında oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Marmaris en çok aratılan bölgeler arasında.
Marmaris en çok aratılan bölgeler arasında.

Türkiye, İngiliz turistler için sadece güvenli bir seyahat noktası değil, aynı zamanda sonbaharın en popüler tatil noktalarından biri olmaya devam ediyor.

İngiliz The Sun gazetesinde yer alan habere göre İspanya, Portekiz ve Fransa'da uygulanan karantina kuralları sebebiyle çoğu İngiliz turist sonbaharda da Türkiye'yi tercih edecek.

Türkiye'ye turist göndermeyen Avrupa'da turizmde beklenen gelişme olmadı: Hem turist gelmedi hem de vakalar arttı
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Türkiye'ye turist göndermeyen Avrupa'da turizmde beklenen gelişme olmadı: Hem turist gelmedi hem de vakalar arttı

KARANTİNADAN ÖNCE SON TATİL

Yeni bir karantinadan önce son defa tatil planı yapan İngilizler gözünü Türkiye'ye çevirdi.

EN POPÜLER ROTA AKDENİZ VE EGE

TravelSupermarket verilere göre yapılan tatil aramalarında en popüler destinasyonlar Marmaris, Ölüdeniz ve Datça.

8 Eylül'den 15 Eylül'e kadar yapılan aramaların yüzde 30'u Türkiye'de tatil hakkında oldu.

Türkiye'ye Rus turist akını: Ağustosta 225 bini buldu, sezon kasıma kadar uzayacak
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İkinci dalga korkusu yaşayan İngiltere öve öve bitiremedi: Güvenli tatilin adresi Türkiye
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