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Dünya Türkiye insani felaketi önledi İngiliz dergisinden Türkiyeye Libya övgüsü
ORTADOĞU AVRUPA

Türkiye insani felaketi önledi: İngiliz dergisinden Türkiye'ye Libya övgüsü

Libya’daki toplu mezarlar nedeniyle UCM’de yargılanacağı belirtilen Hafter’e destek veren Fransa zor durumda. Macron, NATO ve Avrupa’dan da istediği desteği alamıyor. Bir Avrupalı diplomat “Dürüst olalım, Türkiye Trablus’un düşüşünü durdurdu. Onların müdahalesi olmasa insani felaket yaşanırdı” diyerek gerçeği itiraf etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Financial Times gazetesi, Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’in artık Fransa için yük haline geldiği, Paris’in Ankara’yı suçlamasının arkasındaki asıl sebebin de Hafter’e bel bağlamak suretiyle yaptığı hatanın üstünü örtme girişimi olduğunu yazdı. İngiltere’de yayımlanan Financial Times’ın haberinde, Fransa’nın BM destekli hükümeti devirmek için başkent Trablus’a saldıran Hafter’i desteklediği kabul edilen tek Avrupa ülkesi olduğuna vurgu yapıldı. Paris’in Ankara ile anlaşmazlığının Türkiye’nin müdahalesinin Libya’da dinamikleri değiştirmesi ve Hafter güçlerinin son haftalarda bir dizi yenilgiye uğratılmasından dolayı arttığı kaydedilen haberde, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Paris’in tarafsız bir duruş benimsediğinde ısrar ettiği ancak bu “yeni kalibrasyonun” Türkiye’nin desteğiyle Hafter güçlerinin püskürtülmesinden kaynaklandığı ifade edildi.

Halife Hafter - Emmanuel Macron

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AVRUPA MACRON’U SORGULUYOR

Haberde görüşlerine başvurulan kıdemli bir Batılı diplomat, “Fransızlar Hafter’in artık değerli bir varlık olmadığını, bir yük haline geldiğini fark ettiler. Bir kez daha hata yaptıkları için mahçup olduklarına inanıyorum. Bu hatayla karşı karşıya kalınca da (politikalarını) haklı göstermek zorundalar ve Türkiye’yi suçluyorlar” yorumunda bulundu. Fransa’nın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkelerle Hafter’i destekleme kararının petrol sektöründeki ticari paylarını korumakla ilgili olduğu ifade edilen yazıda, Macron’un Türkiye’yi Libya’daki rolünden dolayı “suçlu” olarak nitelemesinin de Avrupalı diplomatlar tarafından sorgulandığı belirtildi.

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TÜRKİYE İNSANİ FELAKETİ ÖNLEDİ

Haberde bu konuda, üst düzey bir Avrupalı diplomatın, “Dürüst olalım, Türkiye Trablus’un düşüşünü durdurdu. Onların müdahalesi olmasaydı insani bir felaket yaşanırdı” şeklindeki sözlerine yer verildi. Dış politika analistlerinin de Fransa’nın Hafter’i sömürge dönemi sonrası Afrika politikasının geleneklerine uygun şekilde kontrol edebileceğini düşündüğü için desteklediği ve Türkiye’nin müdahalesiyle şoke olduğunu söyledikleri aktarıldı. Financial Times, Fransa’nın Hafter’i Trablus’a saldırmaya başladığında açıkça desteklediğini ve Paris tarafından satın alınan ABD yapımı Javelin füzelerinin Trablus güçlerince ele geçirilen Hafter’in kamplarında bulunduğunu hatırlattı.

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NATO’DAN DESTEK ARIYOR

Fransa’nın Hafter’in Rusya, BAE ve Mısır tarafından güçlü şekilde desteklenmesine rağmen NATO ve Avrupalı müttefiklerinden destek bulmaya çalıştığı belirtilen haberde, diğer Avrupa ülkelerinin Hafter’i saldırgan ve siyasi çözümün önündeki ana engel olarak gördüğü aktarıldı. Haberde görüşlerine yer verilen Fransız Dış İlişkiler Enstitüsü’nün Ortadoğu uzmanlarından Dorothee Schmid, “Fransa bu konuda oldukça izole edilmiş durumda” değerlendirmesinde bulundu.

Suçları belgelenecek

Hafter milislerinin başkent Trablus’a yönelik saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune şehrinin Libya ordusu tarafından kurtarılmasının ardından, Libya makamları şehirde ve çevresinde 11 toplu mezar bulunduğunu açıklamıştı.
  • Trablus’taki Libya Parlamentosunun sosyal paylaşım sayfasından yaptığı açıklamaya göre, Parlamentoya bağlı İnsan Hakları ve Özgürlükler Komisyonu, Uluslararası Af Örgütü Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ofisi Başkanı Dayana et-Tahavi ile internet üzerinden toplantı düzenledi. Hafter’in insan hakları ihlalleri ve işlediği suçların ayrıntılı bir şekilde belgelenmesi ve tespiti için çalışıldığı belirtilen açıklamada, hazırlanan belgelerin uluslararası topluma sunularak ve uluslararası adaletin harekete geçirilmesi ve suçluların yaptıklarından kurtulmasının önüne geçilmesinin hedeflendiği kaydedildi. Açıklamada, suçların belgelenmesi için gerekli mekanizmalar hakkında uluslararası örgütlerle istişareler yapıldığı dile getirildi. Birleşmiş Milletler’e bağlı İnsan Hakları Komisyonu haziranda, 2016’dan bu yana tüm Libya’da gerçeklerin araştırılması için bir komisyon oluşturulması kararı almıştı.

NATO’yu Türkiye’ye karşı kullanmaya çalışıyorlar

Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bazı ülkelerin NATO’yu Türkiye’ye karşı araç olarak kullanmaya çalıştığını söyledi. Libya’nın Misrata Hava Üssü’nde BBC’ye röportaj veren Akar, Fransa’nın Hafter’i desteklemesinin müttefikliği uymadığını belirterek, siyasi hatalarını telafi etmek için Türkiye ile gerilim yaratmaya çalıştığını belirtti. Akar, Libya açıklarında bir Fransız gemisinin Türk donanması tarafından taciz edildiği iddiasıyla ilgili de, “Biz Fransız gemisinin taciz etmediğimiz gibi, Fransız gemisi bizim üç gemimizin ilerlediği konvoya 20 deniz mili süratle araya girmek suretiyle çok tehlikeli bir manevra yaptı” dedi ve gerçeklerin NATO tarafından önümüzdeki günlerde ortaya çıkarılacağını söyledi. Akar, bazı ülkelerin Türkiye’nin hamlelerini kendi çıkarlarına aykırı bulduğunda NATO’yu araç olarak kullanmaya çalıştığını savundu: “Bazı ülkeler tekil olarak, bireysel olarak, münferit olarak kendi menfaatlerine aykırı buldukları tavır ve hareketlerimizi, bir şekilde uydurmak için NATO’yu araç olarak kullanıyorlar.” Türkiye’nin Libya’daki geleceğiyle ilgili bir soruya yanıt veren Akar, iki halkın 500 yıllık ortak geçmişi, değerleri ve tarihi olduğunu aktardı, “Bu zor günlerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.

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