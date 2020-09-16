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AVRUPA

Türkiye korkusu: ​Yunanistan’da askerlik 3 ay uzuyor ​

Türkiye korkusu: Yunanistan’da askerlik 3 ay uzuyor

Fransa’dan 18 savaş uçağı alacak olan Atina zorunlu askerlik süresini de uzatıyor. Yunanistan Başbakanı Miçotakis zorunlu askerlik süresinin 9 aydan 12 aya çıkarılacağını açıkladı. Miçotakis, bu düzenlemeyle birliklerde yüzde 25-30’luk artış olacağını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yunan askerleri
Yunan askerleri

Fransa’dan 18 savaş uçağı almaya hazırlanan Yunanistan, zorunlu askerlik süresini de uzatıyor. Başbakan Kiryakos Miçotakis, ülkede zorunlu askerlik hizmeti yaşının 18 olmasının planlandığını ve askerlik süresinin 9 aydan 12 aya çıkartılması için hazırlık yapacaklarını ifade etti. Emekli Korgeneral Yannis Baltzois “Bulunduğumuz şartlar içerisinde çok gerekli bir hamle olduğunu düşünüyorum” dedi. Açıklama “Yunanistan, Türkiye korkusu nedeniyle askerlik süresini uzattı” olarak yorumlandı.

Kiryakos Miçotakis

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Görüşmeye hazırız

  • Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile görüşmeye hazır olduklarını söyledi. Miçotakis, “Türkiye’den somut adım gördüğümüz durumda aramızdaki tek anlaşmazlık konusu (deniz yetki alanlarının belirlenmesi) için istikşafi görüşmelere derhal başlamaya hazırız” ifadesini kullandı.

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