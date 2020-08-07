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Dünya Türkiye Lübnanı yalnız bırakmadı
ASYA

Türkiye Lübnan’ı yalnız bırakmadı

Türkiye, Beyrut Limanı’ndaki patlama sonrası Lübnan’a yardıma koşan ilk ülke oldu. Tıbbi ve insani malzemeler ile arama-kurtarma personeli taşıyan A 400M tipi askeri kargo uçağı önceki gece yarısı Beyrut’a ulaştı. Uçağı karşılayan Beyrut Büyükelçisi “Türkiye, Beyrut’u yalnız bırakmayacak” dedi. Afet bölgesine 40 kişilik ekiple giden AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da “Felaket bitene kadar buradayız” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AFAD, Kızılay ve UMKE ekipleri Beyrut’ta.
AFAD, Kızılay ve UMKE ekipleri Beyrut’ta.

Türkiye, Beyrut’ta meydana gelen patlama sonrası bölgeye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla tıbbi ve insani malzemeler ile arama-kurtarma personeli gönderdi. Bu çerçevede Türkiye’den Lübnan’a yardım malzemeleri ve personel ulaştıracak Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait uçağın Beyrut’a indiği bildirildi. Uçağı karşılayan Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, “Türkiye, Beyrut’u yalnız bırakmayacak” dedi.

Türkiye, patlama sonrası yardıma Lübnan’a yardıma koşan ilk ülke oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Beyrut’a tıbbi ve insani malzemeler ile arama- kurtarma personeli gönderildi. Ekibi taşıyan TSK’ya ait uçak dün akşamBeyrut’a indi.

YARDIMLARI A-400M TAŞIDI

Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Tıbbi yardım malzemeleri, ekipmanlar ve arama-kurtarma personeli ile Ankara’dan havalanan TSK’ya ait uçağımız patlamanın yaşandığı Lübnan’ın başkenti Beyrut’a ulaştı.” ifadeleri kullanıldı. Sağlık Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kızılay tarafından hazırlanan malzemeler, Etimesgut Askeri Havaalanı’nda A 400M tipi askeri kargo uçağına yüklendi. Bölgeye, Sağlık Bakanlığı’nca 21 UMKE personeli, iki acil müdahale ünitesi, 3 personel barınma çadırı, ilaç ve tıbbi malzeme, AFAD tarafından 10 personel, ekipman, bir kurtarma aracı ve Türk Kızılayı’na ait 3 personel, arama kurtarma ekibi, sağlık ve insani yardım malzemesi gönderiliyor.

Beyrut Valisi patlamayı anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı: Hiroşima ve Nagazaki'ye benziyor
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Beyrut Valisi patlamayı anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı: Hiroşima ve Nagazaki'ye benziyor
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen şiddetli patlama sonrasında Beyrut Valisi Mervan Abbud, açıklamalarda bulundu. Gözyaşlarına hakim olamayan Beyrut Valisi Mervan Abbud, korkunç patlamayı Hiroşima ve Nagazaki'ye benzetti. Patlamada çok sayıda ölü ve yaraların olduğu bildirildi.


Felaket bitene kadar buradayız

  • Arama kurtarma ve sağlık ekibinin başında Beyrut’a gelen Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu “felaket bitene kadar buradayız” dedi. Güllüoğlu ekip olarak Beyrut’ta 40 kişi olduklarını, üzerlerine düşen desteği vereceklerini vurguladı.

Beyrut'taki şiddetli patlama anına ilişkin görüntüler
OYNAT
Beyrut'taki şiddetli patlama anına ilişkin görüntüler
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta şiddetli bir patlama meydana geldi. Eski Başbakan Saad el-Hariri'nin oturduğu eve yakın gerçekleşen patlamada hükümet binası zarar görürken, çevredeki çok sayıda kişi yaralandı. Şiddetli patlama anına ilişkin görüntüler kameralara yansıdı. Patlamayla beraber gökyüzüne yükselen dumanların dalgalanma yaptığı görülüyor.


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