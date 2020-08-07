Türkiye Lübnan’ı yalnız bırakmadı

Türkiye, Beyrut’ta meydana gelen patlama sonrası bölgeye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla tıbbi ve insani malzemeler ile arama-kurtarma personeli gönderdi. Bu çerçevede Türkiye’den Lübnan’a yardım malzemeleri ve personel ulaştıracak Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait uçağın Beyrut’a indiği bildirildi. Uçağı karşılayan Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, “Türkiye, Beyrut’u yalnız bırakmayacak” dedi.

Türkiye, patlama sonrası yardıma Lübnan’a yardıma koşan ilk ülke oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Beyrut’a tıbbi ve insani malzemeler ile arama- kurtarma personeli gönderildi. Ekibi taşıyan TSK’ya ait uçak dün akşamBeyrut’a indi.

YARDIMLARI A-400M TAŞIDI

Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Tıbbi yardım malzemeleri, ekipmanlar ve arama-kurtarma personeli ile Ankara’dan havalanan TSK’ya ait uçağımız patlamanın yaşandığı Lübnan’ın başkenti Beyrut’a ulaştı.” ifadeleri kullanıldı. Sağlık Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kızılay tarafından hazırlanan malzemeler, Etimesgut Askeri Havaalanı’nda A 400M tipi askeri kargo uçağına yüklendi. Bölgeye, Sağlık Bakanlığı’nca 21 UMKE personeli, iki acil müdahale ünitesi, 3 personel barınma çadırı, ilaç ve tıbbi malzeme, AFAD tarafından 10 personel, ekipman, bir kurtarma aracı ve Türk Kızılayı’na ait 3 personel, arama kurtarma ekibi, sağlık ve insani yardım malzemesi gönderiliyor.

OYNAT 00:51 Beyrut Valisi patlamayı anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı: Hiroşima ve Nagazaki'ye benziyor Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen şiddetli patlama sonrasında Beyrut Valisi Mervan Abbud, açıklamalarda bulundu. Gözyaşlarına hakim olamayan Beyrut Valisi Mervan Abbud, korkunç patlamayı Hiroşima ve Nagazaki'ye benzetti. Patlamada çok sayıda ölü ve yaraların olduğu bildirildi. BiP'te paylaş

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Felaket bitene kadar buradayız

Arama kurtarma ve sağlık ekibinin başında Beyrut’a gelen Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu “felaket bitene kadar buradayız” dedi. Güllüoğlu ekip olarak Beyrut’ta 40 kişi olduklarını, üzerlerine düşen desteği vereceklerini vurguladı.