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Türkiye Maarif Vakfı'ndan 15 Temmuz’un yıl dönümünde anlamlı hamle: Burkina Faso’daki FETÖ iltisaklı okulları devraldı

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso’da bulunan FETÖ iltisaklı okullar, 15 Temmuz’un yıldönümünde Türkiye Maarif Vakfına devredildi. 2003 yılından bu yana Burkina Faso’da eğitim alanında faaliyet gösteren FETÖ’nün, ikisi başkent Ouagadougou’da (Vagadugu) biri de ülkenin ekonomi başkenti olarak anılan Bobo-Dioulasso’da olmak üzere toplam üç kampüsü bulunuyordu.

15:19 - 17/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Türkiye Maarif Vakfı
Türkiye Maarif Vakfı
Batı Afrika ülkesi Burkina Faso’da bulunan FETÖ iltisaklı okullar, 15 Temmuz’un yıldönümünde Türkiye Maarif Vakfı'na devredildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle Büyükelçilikte düzenlenen ve Ouagadougou’da yaşayan vatandaşlarımızın ve Burkina Fasoluların yoğun ilgi gösterdiği törende, Burkina Faso Bakanlar Kurulunun 3 Temmuz 2024 tarihinde almış olduğu kararla, ülkedeki FETÖ iltisaklı sözde eğitim kurumlarının devletleştirilmesine karar verildiğini ve söz konusu karar sonrasında Türkiye Maarif Vakfı’ndan üst düzey bir heyetin Ouagadougou’ya geldiğini söyleyen Türkiye’nin Ougadougou Büyükelçisi Nilgün Erdem Arı, FETÖ iltisaklı okulların Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesiyle birlikte Türkiye ve Burkina Faso arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açılacağını kaydetti.


Söz konusu okulların Türkiye Maarif Vakfına devir süreci tamamlandığında, hiçbir öğrencinin mağdur olmayacağını dile getiren Arı şunları söyledi:
“Aileler rahat olsunlar. Türkiye Maarif Vakfı, Afrika’nın birçok ülkesinde ve Batı Afrika’da başarılı bir şekilde eğitim faaliyetlerini yıllardır yürütmektedir. Türkiye Maarif Vakfı eğitimi, öğrencileri geleceğe en iyi şekilde hazırlamak, yeteneklerini ve becerilerini geliştirmek amacını benimsemiştir. Burkina Faso’yla her alanda gelişmekte olan ilişkilerimize eğitim boyutunun da eklenecek olmasından memnuniyet duymaktayım. Eğitim iş birliğimizin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi ve güçlendirilmesi için Büyükelçilik olarak çabalarımız devam edecektir.”

Törenin ardından Büyükelçi Arı ile birlikte devir sözleşmesinin imzalanması için Burkina Faso Dışişleri Bakanlığına giden Türkiye Maarif Vakfı heyeti, burada Dışişleri Bakanı Karamoko Jean Marie TRAORE ve Millî Eğitim Bakanı Jacques Sosthène DINGARA tarafından karşılandı.


Dışişleri Bakanı Traore, ülkesi ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gün geçtikçe kuvvetlenmesinin, Burkina Faso’da yaşanan insani krizin aşılabilmesi için büyük fırsatlar sunduğunu söyleyerek, Türkiye Maarif Vakfının faaliyetlerini desteklemekten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.


Milli Eğitim Bakanı Dingara da birçok Afrika ülkesinde başarılı çalışmalara imza atan Türkiye Maarif Vakfının Burkina Faso’da da nihayet faaliyete başlayacak olmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Türkiye Maarif Vakfı adına okulların devri ile görüşmeleri yürütmek üzere Ouagadougou’da bulunan Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut M. Özdil, Burkina Faso’daki okulların devrinin 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümüne rastlamasının çok anlamlı olduğunu söyledi. Burkina Faso’da bulunan FETÖ iltisaklı okulların Vakfa devredilmesiyle birlikte Vakfın bugün itibariyle altı kıtada 54 ülkede 500’ü aşkın eğitim kurumunda 53 binden fazla öğrenciye hizmet verdiğini kaydeden Özdil, bu ülkelerin 22’sinde ise FETÖ iltisaklı okulların Türkiye Maarif Vakfı tarafından devralındığını söyledi. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yurt dışında bulunan FETÖ iltisaklı okulların devralınarak millileştirilmesi ve rehabilite edilmesiyle ilgili de önemli bir rol üstlenen Vakfın bünyesinde faaliyet gösteren eğitim kurumlarının diğer uluslararası okul zincirlerinden en büyük farkının eğitim programlarının ve içeriklerinin faaliyet gösterilen ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmesine ve öğrencilerin ait oldukları milli kültürle bağlarının korunmasına atfedilen önem olduğunu anlatan Özdil’e göre, kısa sürede böylesi büyük bir etkinliğe ulaşan Vakfın başarısının, hem planlama hem de uygulama aşamasında hiçbir tesadüfiliğe ve keyfiliğe yer vermeyen profesyonel, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışının benimsenmesinde ve faaliyet gösterilen ülkelerle sıcak, dostane ve eşit ilişkiler kurulmasında aranması gerekiyor.

Türkiye Maarif Vakfı ile Burkina Faso Millî Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan ve FETÖ iltisaklı okulların Türkiye Maarif Vakfına devredilmesini öngören anlaşma uyarınca, 2024-2025 yılından itibaren, üç kampüsün idari ve akademik yönetimi Türkiye Maarif Vakfı tarafından üstlenilecek. Okullarda Türkçe derslerinin de yeni eğitim yılıyla birlikte başlayacağını söyleyen Türkiye Maarif Vakfı Burkina Faso Ülke temsilcisi Mustafa Uçmaz, okulların fiziki durumlarının düzeltilmesi ve akademik başarının hızla yükseltilmesi için gerekli tedbirlerin alınmakta olduğunu söyledi.

İlkokul çağındaki çocukların %48,1’inin, ortaokul çağındaki çocukların %57’sinin ve lise çağındaki gençlerin %81,4’ünün eğitime erişme imkânı bulamadığı Burkina Faso’da, nüfusun %65’i de 25 yaşın altında.




#Türkiye Maarif Vakfı
#FETÖ
#Burkina Faso
#Batı Afrika
7 dakika önce
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