Türkiye Maarif Vakfı'ndan 15 Temmuz’un yıl dönümünde anlamlı hamle: Burkina Faso’daki FETÖ iltisaklı okulları devraldı

“Aileler rahat olsunlar. Türkiye Maarif Vakfı, Afrika’nın birçok ülkesinde ve Batı Afrika’da başarılı bir şekilde eğitim faaliyetlerini yıllardır yürütmektedir. Türkiye Maarif Vakfı eğitimi, öğrencileri geleceğe en iyi şekilde hazırlamak, yeteneklerini ve becerilerini geliştirmek amacını benimsemiştir. Burkina Faso’yla her alanda gelişmekte olan ilişkilerimize eğitim boyutunun da eklenecek olmasından memnuniyet duymaktayım. Eğitim iş birliğimizin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi ve güçlendirilmesi için Büyükelçilik olarak çabalarımız devam edecektir.”

“Aileler rahat olsunlar. Türkiye Maarif Vakfı, Afrika’nın birçok ülkesinde ve Batı Afrika’da başarılı bir şekilde eğitim faaliyetlerini yıllardır yürütmektedir. Türkiye Maarif Vakfı eğitimi, öğrencileri geleceğe en iyi şekilde hazırlamak, yeteneklerini ve becerilerini geliştirmek amacını benimsemiştir. Burkina Faso’yla her alanda gelişmekte olan ilişkilerimize eğitim boyutunun da eklenecek olmasından memnuniyet duymaktayım. Eğitim iş birliğimizin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi ve güçlendirilmesi için Büyükelçilik olarak çabalarımız devam edecektir.”

Türkiye Maarif Vakfı adına okulların devri ile görüşmeleri yürütmek üzere Ouagadougou’da bulunan Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut M. Özdil, Burkina Faso’daki okulların devrinin 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümüne rastlamasının çok anlamlı olduğunu söyledi. Burkina Faso’da bulunan FETÖ iltisaklı okulların Vakfa devredilmesiyle birlikte Vakfın bugün itibariyle altı kıtada 54 ülkede 500’ü aşkın eğitim kurumunda 53 binden fazla öğrenciye hizmet verdiğini kaydeden Özdil, bu ülkelerin 22’sinde ise FETÖ iltisaklı okulların Türkiye Maarif Vakfı tarafından devralındığını söyledi. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yurt dışında bulunan FETÖ iltisaklı okulların devralınarak millileştirilmesi ve rehabilite edilmesiyle ilgili de önemli bir rol üstlenen Vakfın bünyesinde faaliyet gösteren eğitim kurumlarının diğer uluslararası okul zincirlerinden en büyük farkının eğitim programlarının ve içeriklerinin faaliyet gösterilen ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmesine ve öğrencilerin ait oldukları milli kültürle bağlarının korunmasına atfedilen önem olduğunu anlatan Özdil’e göre, kısa sürede böylesi büyük bir etkinliğe ulaşan Vakfın başarısının, hem planlama hem de uygulama aşamasında hiçbir tesadüfiliğe ve keyfiliğe yer vermeyen profesyonel, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışının benimsenmesinde ve faaliyet gösterilen ülkelerle sıcak, dostane ve eşit ilişkiler kurulmasında aranması gerekiyor.