Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Türkiye olarak açık çek verdik Mersin Limanı teklifi
ASYA

Türkiye olarak açık çek verdik: Mersin Limanı teklifi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yaşanan büyük patlamanın ardından gittiği Beyrut’ta limanın inşası tamamlana kadar Mersin Limanı’nın Lübnan’ın hizmetinde olacağını ilettiklerini söyledi. Oktay, “Lübnanlı kardeşlerimize Türkiye olarak her şeyimizle burada olduğumuza dair bir açık çek vermiş olduk” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Avn, Oktay ve beraberindekileri kabul etti.
Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Avn, Oktay ve beraberindekileri kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kendisine eşlik eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte 154 kişinin hayatını kaybettiği, 6 bin kişinin yaralandığı patlamayla sarsılan Beyrut’ta temaslarda bulundu.

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Avn, Oktay, Çavuşoğlu ve beraberindekileri Baabda Sarayı’nda kabul etti. Avn’ın Türk heyetiyle gerçekleştirdiği görüşme yaklaşık 30 dakika sürdü. Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Oktay, Türkiye’nin Lübnan ile birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olduğunu göstermek amacıyla ülkeye geldiklerini ve Avn ile bu kapsamda görüştüklerini söyledi.

İLK ANDAN İTİBAREN BURADAYDIK

Lübnan’a ilk andan itibaren Türkiye’nin geniş bir arama kurtarma ekibi gönderdiğini vurgulayan Oktay, şöyle konuştu:

“Başsağlığı dilemek için buradayız. Biz bütün imkanlarımızla Türkiye olarak buradayız, arama kurtarma ekibimiz çalışmalarına devam ediyor. Gıda yardımlarımızla AFAD, Kızılay sivil toplum örgütleri Lübnan’la olduk. Bu sabah gelirken de uçağımızda tıbbi malzemelerle geldik ve onları da yetkililere teslim ediyoruz.

Lübnanlı babanın patlama anında oğlunu korumaya çalıştığı anlar kamerada
OYNAT 00:20
Lübnanlı babanın patlama anında oğlunu korumaya çalıştığı anlar kamerada
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlama sırasında bir babanın, oğlunu masanın altına saklayarak korumaya çalıştı. Çaresiz babanın panik anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.


YARDIMLARIMIZ SÜRECEK

İlave ne tür desteklerimiz olur Sayın Cumhurbaşkanımızın tekliflerini de ilettik. Türkiye olarak hazırız, gıda yardımlarına devam edeceğiz. Patlamadan 125 kilometre mesafede olan bir yerin dahi camları kırılmış. Yoğun bir cam ve inşaat malzemesine ihtiyaç var. Bunlarla ilgili yardımlarımız olabileceğini ilettik.

Patlama sonrası 3 yeni doğan bebeği kurtarmıştı: Lübnan o hemşireyi konuşuyor
DÜNYA
Patlama sonrası 3 yeni doğan bebeği kurtarmıştı: Lübnan o hemşireyi konuşuyor

HASTANELERİMİZ DE HİZMETİNİZDE

Türkiye sonuna kadar yardıma hazır bunu ifade ettik. Türkiye’nin tüm hastaneleri ve tüm hava ambulansları Lübnan’ın hizmetindedir. Son olarak da Beyrut limanının inşası tamamlanana kadar da Mersin Limanımızın Lübnan’ın hizmetinde olacağını belirttik. Son derece mutlu ve memnun oldular. Değerlendirecekler.”

Cumhurbaşkanı Avn ile heyetine yakın ilgileri ve samimiyetleri için teşekkür eden Oktay, Türkiye’nin sonuna kadar Lübnan’ın yanında olduğunu ve yalnız bırakmayacağını sözlerine ekledi.

Beyrut'taki korkunç patlamaya ait yeni görüntüler
OYNAT 00:00
Beyrut'taki korkunç patlamaya ait yeni görüntüler
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük bir patlama meydana geldi. Limana yakın bir yerde meydana gelen patlama, dev dalgalara sebep oldu. Şiddetli patlamanın ardından atom bombasını andıran görüntüler ortaya çıktı. Patlamada ilk belirlemelere göre, Hariri'nin evinde ve çevre binalarda büyük hasar oluşurken, çok sayıda kişi de yaralandı.


NORMALE DÖNENE KADAR

Lübnan Başbakanı Hasan Diyab ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüşen Oktay, ardından patlamanın meydana geldiği limanında incelemelerde bulundu. Oktay, “Gördük ki Lübnan’da Türkiye’nin, Türk milletinin, Türk halkının apayrı bir yeri var. Lübnanlı kardeşlerimize Türkiye olarak her şeyimizle burada olduğumuza dair bir açık çek vermiş olduk. Bu alan harabe halinden çıkarılıp normal hale dönüştürüldüğü ana kadar Türkiye olarak biz burada olacağız. Bundan sonra gıda yardımlarımız, tıbbi malzeme, ilaç yardımlarımız devam edecek, buğday, un yardımlarımız devam edecek” diye konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron Beyrut'ta: Lübnan'a 'koşulsuz' yardım öncelikli olmalı
DÜNYA
Fransa Cumhurbaşkanı Macron Beyrut'ta: Lübnan'a 'koşulsuz' yardım öncelikli olmalı
Abone Ol Google News
O proje çöktü

O proje çöktü

​Deyrizor'da aşiretler ayaklandı, PKK ile çatışıyor.
Mersin Limanı teklifi

Mersin Limanı teklifi

​Türkiye olarak Lübnan'a açık çek verdik.
Oradayız

Oradayız

​Yavuz Kıbrıs'ın batısında, Oruç Reis emir bekliyor.
TÜMOSAN yerli oranını artıracak

TÜMOSAN yerli oranını artıracak

Zırhlı araçlarda milli katkı yüzde 75 olacak.
Sömürgeci!

Sömürgeci!

​Macron'a tepki çığ gibi büyüyor.
Beklediğiniz kriz<br>hiç gelmeyecek

Beklediğiniz kriz
hiç gelmeyecek

​2020 ilk çeyrekte yüzde 4,5 büyüdük.

İftirası<br>yargıdan döndü

İftirası
yargıdan döndü

​Hem hakaret etti, hem suçladı.

Yaz eğitimine<br>iki kitap daha

Yaz eğitimine
iki kitap daha

​Öğretmen ve akademisyenler hazırladı.
Tansiyon düşmüyor

Tansiyon düşmüyor

​Lübnan'daki gösterilerde bir güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
YÖK'ten açıklama

YÖK'ten açıklama

Rektör, öğretim görevlisi kadrosu ilanında eşini tarif etmişti.
Türkiye'nin 24 saati

Türkiye'nin 24 saati

​Bakan Koca, zatürre oranına dikkat çekti.
Kuvvetli sağanak geliyor

Kuvvetli sağanak geliyor

​Meteoroloji il il sayarak uyardı.
'Projelerimiz sorunsuz ilerliyor'

'Projelerimiz sorunsuz ilerliyor'

​Bakan Karaismailoğlu'ndan güçlü ekonomi mesajı.
Soylu'dan 'sponsor haber' tepkisi

Soylu'dan 'sponsor haber' tepkisi

​Koronadan kapandılar, mafya algısı yaptılar.
Açık çek vermiş olduk

Açık çek vermiş olduk

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Lübnan'a destek ziyareti.
Meteoroloji uyarıda bulundu: Güneybatı kesimlerinde kuvvetli sağanak bekleniyor
Gündem

Meteoroloji uyarıda bulundu: Güneybatı kesimlerinde kuvvetli sağanak bekleniyor

Meteoroloji, Denizli, Uşak ve Burdur çevreleri ile Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri ve Antalya'nın batı iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak beklendiğini belirterek vatandaşları uyardı. Öğleden sonra gerçekleşeceği tahmin edilen yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Irak'ın kuzeyinde hava harekatı: 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Gündem

Irak'ın kuzeyinde hava harekatı: 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
YÖK Pamukkale Üniversitesi Rektörü Bağ hakkında soruşturma açıldığını açıkladı
Gündem

YÖK Pamukkale Üniversitesi Rektörü Bağ hakkında soruşturma açıldığını açıkladı

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Bağ hakkında soruşturma açıldı. YÖK'ün kararı duyurduğu açıklamada ayrıca, "Yükseköğretimin teamül ve etik ilkeleri ile bağdaşmayacak nitelikte davranışları ile güvenirliği zedelenen rektör hakkında Yükseköğretim Denetleme Kurulunca soruşturma yapılması uygun bulunmuştur. Yükseköğretim Genel Kurulu 10 Ağustos'ta toplanacak olup rektörün durumu bu toplantıda acil olarak değerlendirilecektir. YÖK olarak, akademik camianın itibarını zedeleyen uygulamalara, tutum ve davranışlara asla müsamaha gösterilmeyeceğini kesin bir dille ve uyarı mahiyetinde ifade ederiz" sözleri yer aldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.