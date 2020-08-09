Türkiye olarak açık çek verdik: Mersin Limanı teklifi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kendisine eşlik eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte 154 kişinin hayatını kaybettiği, 6 bin kişinin yaralandığı patlamayla sarsılan Beyrut’ta temaslarda bulundu.

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Avn, Oktay, Çavuşoğlu ve beraberindekileri Baabda Sarayı’nda kabul etti. Avn’ın Türk heyetiyle gerçekleştirdiği görüşme yaklaşık 30 dakika sürdü. Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Oktay, Türkiye’nin Lübnan ile birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olduğunu göstermek amacıyla ülkeye geldiklerini ve Avn ile bu kapsamda görüştüklerini söyledi.

İLK ANDAN İTİBAREN BURADAYDIK

Lübnan’a ilk andan itibaren Türkiye’nin geniş bir arama kurtarma ekibi gönderdiğini vurgulayan Oktay, şöyle konuştu:

“Başsağlığı dilemek için buradayız. Biz bütün imkanlarımızla Türkiye olarak buradayız, arama kurtarma ekibimiz çalışmalarına devam ediyor. Gıda yardımlarımızla AFAD, Kızılay sivil toplum örgütleri Lübnan’la olduk. Bu sabah gelirken de uçağımızda tıbbi malzemelerle geldik ve onları da yetkililere teslim ediyoruz.

OYNAT 00:20 Lübnanlı babanın patlama anında oğlunu korumaya çalıştığı anlar kamerada Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlama sırasında bir babanın, oğlunu masanın altına saklayarak korumaya çalıştı. Çaresiz babanın panik anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. BiP'te paylaş

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YARDIMLARIMIZ SÜRECEK

İlave ne tür desteklerimiz olur Sayın Cumhurbaşkanımızın tekliflerini de ilettik. Türkiye olarak hazırız, gıda yardımlarına devam edeceğiz. Patlamadan 125 kilometre mesafede olan bir yerin dahi camları kırılmış. Yoğun bir cam ve inşaat malzemesine ihtiyaç var. Bunlarla ilgili yardımlarımız olabileceğini ilettik.

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HASTANELERİMİZ DE HİZMETİNİZDE

Türkiye sonuna kadar yardıma hazır bunu ifade ettik. Türkiye’nin tüm hastaneleri ve tüm hava ambulansları Lübnan’ın hizmetindedir. Son olarak da Beyrut limanının inşası tamamlanana kadar da Mersin Limanımızın Lübnan’ın hizmetinde olacağını belirttik. Son derece mutlu ve memnun oldular. Değerlendirecekler.”

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Cumhurbaşkanı Avn ile heyetine yakın ilgileri ve samimiyetleri için teşekkür eden Oktay, Türkiye’nin sonuna kadar Lübnan’ın yanında olduğunu ve yalnız bırakmayacağını sözlerine ekledi.

OYNAT 00:00 Beyrut'taki korkunç patlamaya ait yeni görüntüler Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük bir patlama meydana geldi. Limana yakın bir yerde meydana gelen patlama, dev dalgalara sebep oldu. Şiddetli patlamanın ardından atom bombasını andıran görüntüler ortaya çıktı. Patlamada ilk belirlemelere göre, Hariri'nin evinde ve çevre binalarda büyük hasar oluşurken, çok sayıda kişi de yaralandı. BiP'te paylaş

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NORMALE DÖNENE KADAR

Lübnan Başbakanı Hasan Diyab ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüşen Oktay, ardından patlamanın meydana geldiği limanında incelemelerde bulundu. Oktay, “Gördük ki Lübnan’da Türkiye’nin, Türk milletinin, Türk halkının apayrı bir yeri var. Lübnanlı kardeşlerimize Türkiye olarak her şeyimizle burada olduğumuza dair bir açık çek vermiş olduk. Bu alan harabe halinden çıkarılıp normal hale dönüştürüldüğü ana kadar Türkiye olarak biz burada olacağız. Bundan sonra gıda yardımlarımız, tıbbi malzeme, ilaç yardımlarımız devam edecek, buğday, un yardımlarımız devam edecek” diye konuştu.