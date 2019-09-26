Türkiye, Pakistan ve Malezya İslamofobiyle mücadele için televizyon kanalı kuracak Türkiye, Pakistan ve Malezya harekete geçti: İslamofobiye karşı televizyon kanalı kurulacak Pakistan Başbakanı İmran Han, cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Mahathir ve ben bugün yaptığımız toplantıda üç ülke olarak ortaklaşa, İslamofobi'nin ortaya çıkardığı zorluklarla mücadele etmek ve yüce dinimiz İslam hakkında yanlış bilinenleri düzeltmek için İngilizce dilinde bir kanal kurma kararı aldık" dedi.

Haber Merkezi 26 Eylül 2019, 08:51 Son Güncelleme: 26 Eylül 2019, 10:20 AA