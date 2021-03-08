Dünya Türkiye sınırında yığınak yaptılar Biden yönetiminden Yunanistana silah yardımı
AVRUPA

Türkiye sınırında yığınak yaptılar: Biden yönetiminden Yunanistan'a silah yardımı

Amerika Birleşik Devletleri, (ABD) Yunanistan’da Türkiye sınırına 20 kilometre mesafedeki Dedeağaç’a askeri yığınağını artırmaya devam ediyor. Yunan medyası, Washington yönetiminin Atina ordusunu güçlendirmek için yeni hibe silah yardımında bulunacağını duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Biden yönetiminden Yunanistan'a silah yardımı.
Biden yönetiminden Yunanistan'a silah yardımı.


Amerika Birleşik Devletleri, (ABD), Ege’deki askeri varlığını artırmaya devam ediyor. Yunanistan ise, ABD’nin bölgedeki varlığını arttırma konusunda her türlü kolaylığı gösterirken, Yunan medyası Washington’un Atina’ya yeni hibe etmesi planlanan muhtemel silahların detaylarını paylaştı.

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Miçotakis ABD'ye gidecek

ABD’nin Yunanistan’a hibe etmeyi planladığı silahlar arasında, “ 9 adet AH-64D Apache saldırı helikopteri, 50 adet OH-58D saldırı helikopteri ,350 adet M-2A2 zırhlı personel taşıyıcı paletli tank, 60 adet MLRS paletli roketatar,120 adet M-109A5 paletli Obüs tipi tank, Μ-198/M-119 kısa menzilli top, HEMTT mühimmat taşıyıcı araç, MRAP zırhlı personel taşıyıcı araç. Washington’ın Yunanistan’a hibe edilmesi planlanan silahların teslimatının Başbakan Kiryakos Miçotakis’in ABD ziyareti sonrası netleşeceği ifade edildi.

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Atina'ya 9 milyon dolarlık askeri yardım


ABD'nin Atina Büyükelçiliği'nin Savunma İşbirliği Ofisi, Yunanistan Özel Kuvvetleri'ne 9 milyon dolar değerinde askeri yardım yapmıştı. Öte yandan, Yunanistan ve ABD'nin Nisan ayında yaklaşık 1,5 ay sürecek ve binlerce askerin katılacağı Batı Trakya tatbikatı öncesinde Dedeağaç'ta hareketlilik arttı. Nisan ayında başlayacak ve 150 saldırı helikopterinin kullanılacağı Batı Trakya’daki tatbikat öncesinde ABD kuvvetlerinin bölgeye asker ve askeri araçları yığmaya devam ettiği belirtildi.

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3 yılda ikinci anlaşma

Yunanistan ve ABD, Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması (MCDA)'nı 3 yıl içinde ikinci kez güncellemeye başladı. İlk kez 1990 yılında imzalanan, ardından 5 Ekim 2019'da dönemin ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın imzaladığı bir protokol ile güncellenen Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması; ABD'nin ülkedeki her askeri tesisi kullanmasına olanak vermiş, Girit'teki Suda Üssü'nün genişletilmesini, Stefanovicio, Larissa ve Alexandroupoli üslerinin altyapısının ABD'ye sağlanmasını ve Dedeağaç'a bir deniz üssü kurulmasını karara bağlamıştı.

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