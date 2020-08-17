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Dünya Türkiye ve KKTCnin Kapalı Maraş adımı Rum lideri çıldırttı
AVRUPA

Türkiye ve KKTC'nin Kapalı Maraş adımı Rum lideri çıldırttı

Rum yönetimi, Türkiye ve KKTC'nin 46 yıldır kapalı olan Kapalı Maraş'ı yeniden açma hamlesine karşı paniğe kapıldı. Rum Lideri Anastasiadis'den küstah bir açıklama geldi. Anastasiadis, “Bütün AB süreci sekteye uğrar” dedi.

Haber Merkezi DHA
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Doğu Akdeniz'de tüm zamanların en önemli hamlelerini devreye sokan Türkiye, Kapalı Maraş ile ilgili kritik bir adım atacak.

  • Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Kapalı Maraş'ın yeniden açılması için adımlar atan Türkiye'nin bu kararı sonrası paniğe kapıldı. Kapalı Maraş’ın açılmasına yönelik çalışmalar, Güney Kıbrıs'ın endişeye uğramasına devam ediyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, “Maraş konusu, Türkiye’nin Avrupa sürecini sekteye uğratır” dedi.

KKTC’de tarihi bir gün: 45 yıldır kapalı olan Maraş ziyarete açıldı
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Bakanlığın organize ettiği gezide, Maraş, gazetecilere mihmandarlar eşliğinde gezdiriliyor.
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Askeri yetkililer de; gazetecilere bilgi veriyor.
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Heyete KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın da eşlik ediyor.
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KKTC hükümeti; Kapalı Maraş'ın açılması için çalışma başlatmıştı. Maraş, Türk yönetiminde yerleşime açılacak.
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Gazetecilerin, Maraş gezisi devam ediyor
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Maraş emniyet bölük komutanlığı.
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KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay.
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Ada doğusundaki Gazimagosa, 1974’ün 13 Ağustos’unda, Kıbrıs Harekâtı’nın ikinci safhasında Türk askerince ele geçirilmiş ve buradaki Maraş bölgesi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin aldığı karar uyarınca hem yerleşime hem de iskana kapatılarak askeri yasak bölge ilan edilmişti.
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O tarihten beri bölgenin güvenliğini Mehmetçik ve az sayıda BM askeri sağlıyor.
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BM’ye ait bir adet bina bulunan Maraş’ta TSK’nın kullanımında 6 adet orduevi binası var.
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Orduevlerinin bulunduğu sahil asker ailelerinin, buranın hemen ötesinde bulunan ve kapalı bölge sınırları dışından yol açılan Derinya Plajı ise kontrollü olarak halkın kullanımına açık.
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Buraya ancak kimlik kontrolü sonrası girebiliyorsunuz.
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Kimliğiniz yoksa buraya girmeniz yasak.
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Bunca zorluğa rağmen Maraş sahillerinin mavilikleri turistleri kendine çekiyor.
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KKTC’de tarihi bir gün: 45 yıldır kapalı olan Maraş ziyarete açıldı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından, 45 yıldır kapalı olan ve 'Hayalet Şehir' olarak bilinen Maraş'a gazetecilerin girişi sağlandı.

“BÜTÜN AB MÜZAKERELERİ SEKTEYE UĞRAYABİLİR” İDDİASI

Kapalı Maraş'ın açılmaması gerektiğini öne süren Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, "Maraş konusu, Türkiye’nin Avrupa sürecini sekteye uğratacağından ötürü, Türkiye’nin ilk önce bunun nelere mal olacağını hesaplaması gerekir" diyerek tehdit etti. Rum lider Anastasiadis, "Türkiye Maraş'ı açmadan önce bedelini hesaplamalıdır. Sadece BM Güvenlik Konseyi veya Avrupa Konseyi’ne başvurmakla kalınmayacak, Türkiye’nin bütün AB müzakereleri sekteye uğrayabilir" iddiasında bulundu.

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