Türkiye ve Libya arasındaki mutabakat Yunanistan ve AB'yi rahatsız etti

Libya ile Münhasır Ekonomik Bölge anlaşması yaparak Doğu Akdeniz’de haklarını sonuna kadar koruyan Türkiye, kritik bir anlaşmaya daha imza attı. Akdeniz’de Yunanistan, Fransa ve Amerika’nın tuzaklarını yerle bir eden Türkiye, Libya ile petrol enerjisi ve hidrokarbonlar alanlarında mutabakat muhtırasına imza attı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Libya arasında hidrokarbon alanında mutabakat muhtırası imzalandığını açıkladı.

Çavuşoğlu, "Biraz önce imzaladığımız hidrokarbon anlaşması hem karada hem denizde ve yetki alanlarımızda kazan-kazan anlayışıyla Türk ile Libya firmalarının birlikte araştırma, sondaj gibi iş birliğine gitmesini hedefliyor" diye konuştu.

Türkiye'nin Akdeniz'i tüm kıyıdaş ülkelerin hakça yararlandığı barış denizine dönüştürme hususundaki kararlılığının tam olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "O nedenle Sayın Cumhurbaşkanı'mız, Avrupa Birliği'ne de bir ortak Doğu Akdeniz Konferansı teklifinde bulunmuştur. Şimdi Avrupa Birliği'nden bu konuda olumlu cevap bekliyoruz" dedi.

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Çavuşoğlu ayrıca üçüncü ülkelerin, iki egemen ülkenin imzaladığı anlaşmaya müdahale etme hakkı olmadığını belirtmişti.

AB'den jet açıklama

Dün yaşanan bu gelişmelerin ardından Yunanistan ve Avrupa Birliği'nden (AB), art arda anlaşmayı eleştiren açıklamalar yayınladı.

Mutabakat duyurusundan kısa bir süre sonra Avrupa Komisyonu Dış İlişkiler Sözcüsü Peter Spano’dan bir açıklama geldi.

"Anlaşmanın yasallığını kabul etmiyoruz"

Spano, Avrupa Komisyonu’nun Türkiye ile Libya arasındaki mutabakatın yasallığının kabul edilmediğini söyledi.

Spano açıklamasında, “Avrupa Birliği, 2019’da bu mutabakata karşı duruşunu açıkça göstermiştir ve bu konudaki yaklaşımımız değişmedi. 2019’daki Türkiye ile Libya arasındaki mutabakat muhtırası üçüncü ülkelerin egemenlik haklarını ihlal ediyor ve yasalara uygun değildir. Yeni anlaşmanın detayları henüz açıklanmadı fakat bu konuda daha fazla açıklamaya ihtiyacımız var” ifadelerine yer verdi.

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Yunanistan ve Mısır alelacele görüşme yaptı

Çavuşoğlu'nun mutabakat duyurusu, Yunan medyasında da geniş yer buldu.

Yer alan haberlere göre Yunanistan ve Mısır arasında, Türkiye'den gelen açıklamaların ardından bir görüşme gerçekleştirildi.

Görüşme Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından doğrulandı. Yapılan açıklamada, Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükri’nin Yunan mevkidaşı Nikos Dendias’la görüştüğü belirtildi.

Dendias da Twitter üzerinden görüşmeye ilişkin bir paylaşım yaparak pazar günü Kahire’ye giderek temaslarda bulunacağını söyledi.

Atina yönetimi: Anlaşma ölü

Yunan hükümeti sözcüsü Yiannis Oikonomou, Türkiye ile Libya arasındaki mutabakatın "etkisiz ve ölü" olduğunu savundu.

ERT'ye demeç veren Oikonomou, "Türkiye'nin uluslararası alanı görmezden geldiği ve oldubitti yarattığı ilk durum değil. Türkiye, yasa dışı gerçeklik inşa etmeye çalışıyor" iddiasında bulundu.

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