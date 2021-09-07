Türkiye ve Sırbistan bayraklarını yerde bırakmadı

Bir dönem Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi olarak görev yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Sırbistan ziyareti sırasında yere düşen Türkiye ve Sırbistan bayraklarını tek tek topladı.

HABERSİZ VİDEOYA ÇEKTİ

O anları, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Sırbistan İş Konseyi Başkanı Bayram Akgül, Twitter hesabından paylaştı.

Akgül, Bilgiç'in etkinliğe katılan çocukların yere attıkları bayrakları kaldırdığı anlara dair görüntüsünü "Değerli dostum Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç'i Yeni Pazar ziyareti sırasında yerdeki Türkiye ve Sırbistan bayraklarını toplarken buldum. Bu güzel davranışı kendisinden habersiz videoya çektim ve tarihe not olarak bırakıyorum" notuyla paylaştı.