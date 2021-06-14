Dünya Türkiyede koltuk krizi çıkartan Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen G7de ayakta kalmayı sorun etmedi
AVRUPA

Türkiye'de koltuk krizi çıkartan Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen G7'de ayakta kalmayı sorun etmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’i kabulü, oturma düzeni AB tarafından belirlenmesine rağmen koltuk krizine dönüştürülmüştü. Kanepeye oturtulunca kriz çıkartan ve üstüne Türkiye’yi cinsiyetçilikle suçlayarak hedef alan Leyen, G7 Zirvesi’nde ayakta kalan tek kadın oldu. Kameralara gülerek poz vermesi gözlerden kaçmadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyede koltuk krizi çıkartan Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen G7de ayakta kalmayı sorun etmedi
G7 sonrası liderler

AB Konseyi Başkanı Michel'in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yan yana sandalyelerde oturması, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in ise ayakta kaldığı görüntü üzerinden, oturma düzeni AB tarafından belirlenmesine rağmen Türkiye hedef alınmıştı.

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AB kendi kavgasını Ankara’ya taşırken, Von der Leyen, yaşanan olayı bir adım daha ileriye taşıyarak Türkiye'yi cinsiyetçilikle suçlamıştı. Leyen, "Çünkü ben bir kadınım. Takım elbise giyip kravat taksaydım bu olur muydu? Bir kadın olarak incindim ve kendimi yalnız hissettim" ifadelerini dahi kullanmıştı.

Leyen ayaktaki tek kadın

İngiltere’nin ev sahipliğinde Cornwall'daki Carbis Koyu’nda 11-13 Haziran'da düzenlenen G7 Zirvesi’nde çekilen bir karede, Türkiye'yi hedef alan Leyen ayakta kalan tek kadın oldu.

Ankara'da yaşananlar üzerinden Türkiye haksız ithamlarla hedef alınırken, çekilen bu karede Leyen'in ayakta kalması sorun edilmedi. Leyen'in gülerek verdiği poz dikkat çekti.

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