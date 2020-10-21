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Dünya Vatan görevi için Türkiyeden Karabağa giden öğrencilerden biri şehit diğeri gazi oldu
ASYA

Türkiye'de okuyan Azerbaycanlı öğrenciler Karabağ için cepheye gittiler

Vatan görevi için Türkiye’den Karabağ’a giden öğrencilerden biri şehit diğeri gazi oldu

Azerbaycan'ın Karabağ'ı geri almak için başlattığı operasyonda Türkiye'de eğitim gören Azerbaycanlı öğrenci ve mezunlar cepheye koştu. Kayseri Erciyes Üniversitesi’nden mezun olan Murat Mamedov Karabağ'da şehit düşerken, Eskişehir’de okuduğu üniversitedeki kaydını dondurarak Azerbaycan ordusuna katılan Emin Şahbazlı ise ağır yaralanarak gazi oldu. Öte yandan, Anadolu Üniversitesi mezunu Toğrul Hasanzade ve Murad Zakirli’nin de gönüllü olarak cephede savaşmakta olduklarını öğrenildi.

Haber Merkezi İHA
Türkiye'de okuyan Azerbaycanlı öğrenciler Karabağ'daki cepheye koştu.
Türkiye'de okuyan Azerbaycanlı öğrenciler Karabağ'daki cepheye koştu.

Dağlık Karabağ savaşındaki çatışmalar yirmi beşinci gününe girdi. Azerbaycan kendi topraklarını geri almak için bu yana kadar onlarca şehit verirken, bir o kadar da gazi oldu.

Türkiye'de okuyan Azerbaycanlı öğrenciler Karabağ'daki cepheye koştu.

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  • Şehit ve gaziler listesinde Türkiye’den mezun olan ve hala eğitimini Türkiye’de devam eden öğrenciler de yerini aldı. Savaşta, vatan için gönüllü olarak Azerbaycan ordusunun cephesine katılan ve 2017 yılında Kayseri Erciyes Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı’ndan mezun olan Murat Mamedov geçtiğimiz hafta Hadrut kasabasını düşman işgalinden kurtarırken şehit düştü. Mezuniyetten sonra Bakü’de yaşayan ve bekar olan şehit Mamedov’un şehit düşmesi hem Türkiye hem de Azerbaycan halkın gurur kaynağı oldu.

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EĞİTİMİNİ DONDURUP CEPHEYE KOŞTU GAZİ OLDU

Diğer yandan, Eskişehir Teknik Üniversitesi Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri üzerine yüksek lisans yapan Emin Şahbazlı, üniversite kaydını dondurarak vatan görevini yerine getirmek için Ağdere cephesinde katıldığı savaşta kol, bacak, köprücük kemiği ve dudağından şarapnel yarası alarak gazi oldu. Halen vücudunda çıkarılamayan şarapnel parçaları olduğundan hareket etmekte zorluk çeken gazi Şahbazlı, hastanede tedavi görüyor.

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Öte yandan, Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Bölümü mezunu Toğrul Hasanzade ve Anadolu Üniversitesi Maliye Bölümü mezunu Murad Zakirli’nin de gönüllü olarak cephede savaşmakta olduklarını öğrenildi.

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