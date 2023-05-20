Türkiye'deki cumhurbaşkanı seçimi için yurt dışında sandıklar kuruldu: Japonya'da oy verme işlemi başladı

Japonya'daki gurbetçiler, başkent Tokyo ile Nagoya kentinde, yerel saat ile 08.00'den itibaren, oy kullanmaya başladı. Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği ile Nagoya Başkonsolosluğu önünde sabah saatlerinde oy vermeye gelen çok sayıda vatandaş sıraya girdi.