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Dünya

Türkiye'deki cumhurbaşkanı seçimi için yurt dışında sandıklar kuruldu: Japonya'da oy verme işlemi başladı

Türkiye'deki 28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için Japonya'da oy verme işlemlerine başlandı. Oy pusulalarının 21 Mayıs sonrası, Türkiye'ye hava yoluyla gönderilmesi planlanıyor.

07:44 . 20/05/2023 Cumartesi
AA
Japonya'da oy verme işlemi başladı.

Japonya'da oy verme işlemi başladı.

Japonya'daki gurbetçiler, başkent Tokyo ile Nagoya kentinde, yerel saat ile 08.00'den itibaren, oy kullanmaya başladı. Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği ile Nagoya Başkonsolosluğu önünde sabah saatlerinde oy vermeye gelen çok sayıda vatandaş sıraya girdi.


İki kentteki Türk seçmenler, 20-21 Mayıs'ta yerel saatle 08.00-22.00 arasında oy verebilecek.


6 bin civarında Türk vatandaşının yaşadığı Japonya genelinde yaklaşık 5 bin Türk seçmen bulunuyor.


Japonya'daki oy pusulalarının, oy verme işleminin sona ereceği 21 Mayıs sonrası, Türkiye'ye hava yoluyla gönderilmesi planlanıyor.





#Japonya
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#seçim
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