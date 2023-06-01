Türkiye'deki dezenformasyon yasasını eleştiren AB'den ikiyüzlülük

Barrot, Twitter'ın Avrupa Birliği'nin dezenformasyonla mücadele için hazırladığı zorunlu olmayan uygulama kurallarından ayrılmasına ilişkin açıklama yaptı.









Bakan Barrot Elon Must için 'Demokrasiyi rehin alıyor' dedi





Twitter'ın kurallara uymamayı sürdürmesi durumunda ülkede yasaklanacağını belirten Barrot, ''Twitter, kamuoyu tartışmalarında önemli bir rol oynuyor ancak Twitter gibi bir sosyal ağın, dezenformasyon destekçilerinin toplumsak tartışmalarımızı ve demokrasimizi rehin alarak etkilemelerine müsaade etmesi riskini alamayız'' ifadesini kullandı.









Fransız Bakan, ChatGPT gibi yapay zeka programları için de Avrupa'daki yasal düzenlemeler kapsamında kullanım alanlarını kısıtlayan bir çerçeve belirlenmesi gerektiğine işaret etti.





Bu tür teknolojilerin katı yaptırımlara tabi tutularak tamamen dışlanmaması gerektiği yorumunu yapan Barrot, "Bu yapay zeka modelleri, kendimizi geride bırakmamıza izin vermememiz gereken çılgınca bir yarışın konusudur." değerlendirmesini yaptı. Barrot, yapay zeka programları konusunda Avrupa'nın yatırım yapmaya ihtiyacı olduğunu kaydetti.



























