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Dünya

Türkiye'deki dezenformasyon yasasını eleştiren AB'den ikiyüzlülük

Türkiye'deki dezenformasyonla mücadele düzenlemesine karşı çıkan AB, dezenformasyonla mücadele için hazırladığı zorunlu olmayan uygulama kuralları hazırlamıştı. Twitter söz konusu kurallardan ayrılma kararını Avrupa Birliği'ne bildirmişti. AB Komisyonu İç Pazar ve Sanayiden Sorumlu Üyesi Thierr Breton ''kaçabilirsin ancak saklanamazsın'' ifadelerini kullanmıştı. Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından Fransa da Twitter'a tehdit gibi bir uyarıda bulundu. Fransa Dijitalleşme ve Telekomünikasyondan sorumlu bakan Jean-Noel Barrot, kurallardan kaçması durumunda Twitter'ın ülkede yasaklanacağını bildirdi.

13:53 . 1/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Noel Barrot, Elon Musk'ın yeni Avrupa standartlarına uyması gerektiğini hatırlattı.

Noel Barrot, Elon Musk'ın yeni Avrupa standartlarına uyması gerektiğini hatırlattı.

Barrot, Twitter'ın Avrupa Birliği'nin dezenformasyonla mücadele için hazırladığı zorunlu olmayan uygulama kurallarından ayrılmasına ilişkin açıklama yaptı.



Bakan Barrot Elon Must için 'Demokrasiyi rehin alıyor' dedi


Twitter'ın kurallara uymamayı sürdürmesi durumunda ülkede yasaklanacağını belirten Barrot, ''Twitter, kamuoyu tartışmalarında önemli bir rol oynuyor ancak Twitter gibi bir sosyal ağın, dezenformasyon destekçilerinin toplumsak tartışmalarımızı ve demokrasimizi rehin alarak etkilemelerine müsaade etmesi riskini alamayız'' ifadesini kullandı.



Fransız Bakan, ChatGPT gibi yapay zeka programları için de Avrupa'daki yasal düzenlemeler kapsamında kullanım alanlarını kısıtlayan bir çerçeve belirlenmesi gerektiğine işaret etti.


Bu tür teknolojilerin katı yaptırımlara tabi tutularak tamamen dışlanmaması gerektiği yorumunu yapan Barrot, "Bu yapay zeka modelleri, kendimizi geride bırakmamıza izin vermememiz gereken çılgınca bir yarışın konusudur." değerlendirmesini yaptı. Barrot, yapay zeka programları konusunda Avrupa'nın yatırım yapmaya ihtiyacı olduğunu kaydetti.








#Fransa
#Twitter
#Elon Musk
14 dakika önce
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