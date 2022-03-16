Türkiye'den barış diplomasisi: Çavuşoğlu ve Lavrov bir araya geldi

Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasındaki krizin sona ermesi için bir kez daha devreye girdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Rusya'ya gitti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Lavrov, Rusya Ukrayna krizinin masaya yatırılacağı görüşme öncesi basın mensuplarının karşısına geçti.

#CANLI Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Moskova'da bir araya geldi. https://t.co/mmm8iakxOZ — Yeni Şafak (@yenisafak) March 16, 2022

Lavrov'un açıklamalarından satır başlıkları:

Ukrayna ilgili birtakım görüş ayrılıklarımız var. Ancak Türkiye'nin dengeli tutumu bizim için çok kıymetli.

Ankara'nın Montrö Sözleşmesi'nin yerine getirilmesine yönelik sorumlu yaklaşımına değer veriyoruz.

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Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başlıkları:

Antalya'ya gelip üçlü toplantıya katıldığınız için teşekkür ediyorum. Krizin barışçıl yollarla sonuçlanmasını istiyoruz.

Her iki tarafla da ilişkileri iyi olan bir ülke olarak (Rusya-Ukrayna arasında) dürüst bir arabuluculuk ve kolaylaştırıcı rolümüzü tüm zorluklara rağmen sürdürdük.

Montrö Sözleşmesini de her zaman olduğu gibi tam olarak uygulayacağımızı vurguladık. Bu doğrultuda 4 Rus gemisinin geçmemesi yönünde aldığınız kararı memnuniyetle karşıladık.

Bu güne kadar birçok zor konuda, Suriye olmak üzere Rusya ile çalıştık. Bugün bu çalışmalar çerçevesinde oluşan güven sayesinde bir masa etrafındayız.

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