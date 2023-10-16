Türkiye'den dost ve kardeş ülke Libya'ya gönderilen yardımlar ulaştı

Sel felaketinin yaşandığı Libya'da korkunç bir gerçek de ortaya çıktı. Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Derne ve Cebel el-Ahdar şehirleri başta olmak üzere Libya'daki kurum ve kuruluşların felaketle mücadele etme çabalarına ilişkin açıklamada bulundu. "Krizlere müdahale edilmesi ve uluslararası işbirliği yapılması için Libya'da birleşik kurum ve kuruluşlara ihtiyacımız var." ifadesini kullanan Menfi, bölünmenin kurtarma çabalarını engellediğini aktardı.