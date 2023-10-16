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Dünya

Türkiye'den dost ve kardeş ülke Libya'ya gönderilen yardımlar ulaştı

Türkiye, sel felaketinden etkilenen dost ve kardeş ülke Libya'ya yardım faaliyetlerine devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, yardım malzemeleri taşıyan askeri geminin, Libya'ya ulaştığını duyurdu.

Halil Akkoç
13:57 . 16/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Libya'ya yardım malzemeleri TCG Bayraktar ile gönderildi.

Libya'ya yardım malzemeleri TCG Bayraktar ile gönderildi.

Türkiye, sel felaketinden etkilenen dost ve kardeş ülke Libya'ya yardım faaliyetlerine devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada,
"TCG Bayraktar amfibi gemimiz, İzmir Alsancak Limanı'ndan aldığı insani yardım malzemelerini Libya’ya ulaştırdı"
denildi.

Libya'daki sel felaketi

10 Eylül'de Orta Akdeniz'de etkili olan ve Libya'nın doğusunu vuran "Daniel Fırtınası" Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Libya Başkanlık Konseyi, kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara selden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

Selden 250 bin kişinin etkilendiği, 40 bin kişinin ülke içinde yerinden olduğu ve 4 binin üzerinde kişinin de hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

#Libya
#Milli Savunma Bakanlığı
#TCG Bayraktar
#yardım
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