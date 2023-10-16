Türkiye'den dost ve kardeş ülke Libya'ya gönderilen yardımlar ulaştı

Libya'ya yardım malzemeleri TCG Bayraktar ile gönderildi.
Türkiye, sel felaketinden etkilenen dost ve kardeş ülke Libya'ya yardım faaliyetlerine devam ediyor.
Libya'daki sel felaketi
10 Eylül'de Orta Akdeniz'de etkili olan ve Libya'nın doğusunu vuran "Daniel Fırtınası" Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.
Libya Başkanlık Konseyi, kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara selden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.
Selden 250 bin kişinin etkilendiği, 40 bin kişinin ülke içinde yerinden olduğu ve 4 binin üzerinde kişinin de hayatını kaybettiği açıklanmıştı.