Türkiye'den Gazze'ye yardım eli: Sağlık yardımlarının en büyüğü bu gece Mısır'a varıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Gazze'ye yapılan sağlık ve insani yardımlarla ilgili paylaşımda bulundu.
Bakan Koca'nın paylaşımı şu şekilde:
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırılarına ilişkin, "ABD, hastanelerde, masum insanların, hastaların hedef olduğu çatışmalar görmek istemiyor ve bu konuda İsrail Savunma Kuvvetleri ile istişarelerde bulunduk" dedi.
BM kuruluşları, Gazze'de işgalci İsrail'in bir aydan uzun süredir devam eden ve soykırıma varan katliam saldırılarına ilişkin ortak yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, ''Gazze'de hastanelere yönelik devam eden saldırıların sonlandırılması için acil uluslararası eylem çağrısında bulunuyoruz. Hastanelerin, ölüm, yıkım ve çaresizliğin yaşandığı alanlara dönüştürülmesine dünya sessiz kalamaz'' ifadelerine yer verildi.
Filistin İnisiyatifi Platformu tarafından, İşgalci İsrail'in Gazze’ye saldırılarını protesto etmek için Edirnekapı'dan Beyazıt'a kadar insan zinciri oluşturuldu. Aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu grup saat 14.00'dan itibaren Edirnekapı'da toplanmaya başladı. 15.00'da başlayan yürüyüş Saraçhane'den Beyazıt Meydanı'na doğru devam ediyor.
Filistin İnisiyatifi Platformu tarafından, İşgalci İsrail'in Gazze’ye saldırılarını protesto etmek için Edirnekapı'dan Beyazıt'a kadar insan zinciri oluşturuldu. Aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu grup saat 14.00'dan itibaren Edirnekapı'da toplanmaya başladı. 15.00'da başlayan yürüyüş Saraçhane'den Beyazıt Meydanı'na doğru devam ediyor.