Türkiye'den Gazze'ye yardım eli: Sağlık yardımlarının en büyüğü bu gece Mısır'a varıyor

BM kuruluşları, Gazze'de işgalci İsrail'in bir aydan uzun süredir devam eden ve soykırıma varan katliam saldırılarına ilişkin ortak yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, ''Gazze'de hastanelere yönelik devam eden saldırıların sonlandırılması için acil uluslararası eylem çağrısında bulunuyoruz. Hastanelerin, ölüm, yıkım ve çaresizliğin yaşandığı alanlara dönüştürülmesine dünya sessiz kalamaz'' ifadelerine yer verildi.