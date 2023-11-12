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Dünya

Türkiye'den Gazze'ye yardım eli: Sağlık yardımlarının en büyüğü bu gece Mısır'a varıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Gazze için yapılan sağlık yardımlarının en büyüğü bu gece Mısır’a varıyor" dedi.

Büşra Soyal
Büşra Soyal
18:38 - 12/11/2023 Pazar
Güncelleme: 18:49 - 12/11/2023 Pazar
Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Gazze'ye yapılan sağlık ve insani yardımlarla ilgili paylaşımda bulundu.

Bakan Koca'nın paylaşımı şu şekilde:






#Gazze
#Yardım
#Türkiye
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