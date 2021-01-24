Dünya Türkiyeden Gürcistan ordusuna teknik destek Mühendislik ekipmanları hibe edildi
ASYA

Türkiye'den Gürcistan ordusuna teknik destek: Mühendislik ekipmanları hibe edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Gürcistan Savunma Bakanlığına lazer telemetreleri ve bir dizi mühendislik ekipmanları hibe etti. İki ülke arasında daha önce imzalanan Askeri-Mali İşbirliği Anlaşmaları çerçevesinde ekipmanlar teslim edildi. Milli Savunma Bakanlığı, Gürcistan Savunma Bakanlığına 35 BMC Neocity 8,5 metrelik dizel otobüs, 12 zırhlı iş makinesi ve çeşitli aparatlar 27 Kasım 2020'de de hibe etmişti.

Haber Merkezi AA
Tiflis'te Savunma Bakanlığında resmi tören düzenlendi.
Tiflis'te Savunma Bakanlığında resmi tören düzenlendi.

Gürcistan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, başkent Tiflis'te Savunma Bakanlığında düzenlenen teslim törenine Gürcistan Savunma Kuvvetleri Genelkurmay Stratejik Planlama Dairesi Başkanı Albay İoseb Nikoleişvili ile Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Burak Altıner'in katıldığı belirtildi.

Açıklamada, daha önce Türkiye ve Gürcistan hükümetleri arasında imzalanan Askeri-Mali İşbirliği Anlaşmaları çerçevesinde Gürcü tarafa teslim edilen lazer telemetreleri ve mühendislik ekipman takımlarının teslim tutanağının Nikoleişvili ile Altıner tarafından imzalandığı bilgisi paylaşıldı.

"Uzun yıllardır yakın işbirliği sürdürülüyor"

Teknik ekipmanlarının, Gürcistan Savunma Kuvvetlerinin muharebe ve mühendislik bölümlerine dağıtılacağı ve kendilerine verilen görevlerin etkili şekilde yerine getirilmesini kolaylaştıracağına dikkat çekilen açıklamada, "Gürcistan ile Türkiye, savunma konularındaki çeşitli alanlarda uzun yıllardır yakın ve başarılı iş birliği yürütmektedir." ifadesi yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Gürcistan Savunma Bakanlığına 35 BMC Neocity 8,5 metrelik dizel otobüs, 12 zırhlı iş makinesi ve çeşitli aparatlar 27 Kasım 2020'de de hibe etmişti.

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