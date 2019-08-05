Dünya Türkiyeden Hindistana Keşmir tepkisi
ASYA

Türkiye'den Hindistan'a Cammu Keşmir kararına tepkisi

Türkiye'den Hindistan'a Keşmir tepkisi

Dışişleri Bakanlığınca, Hindistan Anayasasındaki Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370. maddenin iptal edilmesinin, bölgedeki mevcut gerilimi artırmasından endişe duyulduğu bildirildi.

Haber Merkezi AA
arşiv
arşiv

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hindistan Anayasasının Cammu Keşmir'e özerklik statüsü tanıyan 370. maddesinin ilga edilmesinin mevcut gerilimi arttırmasından endişe duyuyoruz." değerlendirmesi yapıldı.

Türkiye'nin, sorunun diyalogla ve ilgili Birleşmiş Milletler (BM) kararları çerçevesinde, tüm Cammu Keşmir halkı ile Pakistan ve Hindistan'ın meşru çıkarları gözetilerek çözüme kavuşturulması dileğinde olduğu vurgulanan açıklamada, "Ülkemiz tarafların rıza göstermesi halinde bölgede gerginliğin azaltılması için katkı sağlamaya hazırdır." ifadesi kullanıldı.

Hindistan, yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasanın 370. maddesini iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.

Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi) 61 "ret" oyuna karşı 125 "evet" oyuyla kabul edilmişti.

Öte yandan, Cammu Keşmir'in eski başbakanlarından Omar Abdullah ve Mehbuba Mufti ile Cammu ve Keşmir Halkının Konferansı liderlerinden Sajjad Lone ve Imran Ansari tutuklanmıştı.

Keşmir sorunu

İngiltere 1947'de Hindistan'dan çekilirken prenslikle yönetilen Keşmir'i, Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

REKLAM

Yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde olan Keşmir'in yüzde 20'sine ise Çin hakim durumda. Hindistan, ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adında kendine bağladı. Cammu Keşmir, Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda.

Pakistan ise kendi kontrolündeki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü verdi.

  • Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan, halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan ise BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.
Keşmir krizini görüştüler

Keşmir krizini görüştüler

Pakistan ile Hindistan arasında tansiyon yükselmişti.
ABD borsası çakıldı

ABD borsası çakıldı

​Trump'ın paylaşımları domino etkisine sebep oldu.
İdam talimatı verdi

İdam talimatı verdi

ABD'yi sarsan 'beyaz ırkçı' terörüne tepkiler büyüyor.
Merkez'den<br> swap hamlesi

Merkez'den
swap hamlesi

Bir hafta vadeli swap işlemleri değişiyor.
Yangın<br>kontrol altında

Yangın
kontrol altında

Bursa'daki yangında soğutma çalışmaları sürüyor.
Bugünkü kısmı tamamlandı

Bugünkü kısmı tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığından kritik görüşmeye ilişkin açıklama.

ABD'den<br>heyet gelecek

ABD'den
heyet gelecek

İki ülkenin ticaret hacmi masaya yatırılacak.

Erdoğan'ın faiz kararı doğru

Erdoğan'ın faiz kararı doğru

​Alman basını Türk ekonomisinden övgüyle bahsetti.

Havayı kapatsalar<br>karadan vururuz

Havayı kapatsalar
karadan vururuz

'Suriye'de hava sahası kapatılırsa ne olur?' sorusu yanıt buldu.
Memura<br>maaş müjdesi

Memura
maaş müjdesi

​Cumhurbaşkanı bayram öncesi güzel haberi verdi.
Yaptırımın<br>sebebini açıkladı

Yaptırımın
sebebini açıkladı

İran Dışişleri Bakanı ​Zarif, Beyaz Saray davetini doğruladı.
Kuralar çekildi

Kuralar çekildi

​Trabzonspor ve Yeni Malatya'nın muhtemel rakipleri belli oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.