​Türkiye’den Nahçıvan’a doğal gaz: BOTAŞ ile SOCAR birlikte çalışacak

Karabağ zaferinin ardından gelmesi beklenen imar ve inşa adımları atılmaya başlandı. Ermenilerin 28 yıl önce yaptığı Karabağ işgaliyle kesintiye uğrayan Azerbaycan-Nahçivan arasındaki doğalgaz sevkiyatı yeniden başlatılıyor. Karabağ’ın doğalgaz ihtiyacı Türkiye’den karşılanacak. Iğdır’dan Nahçıvan’a uzayacak doğalgaz boru hattı Türkiye-Azerbaycan ortaklığıyla kurulacak.

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İMZALAR ANKARA’DA ATILDI

Türkiye’den Nahçıvan’a doğal gaz taşıyacak boru hattının inşasına ilişkin mutabakat zaptı dün Ankara’da imzalandı. Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne Doğal Gaz Tedarikine İlişkin Anlaşma ile Türkiye’nin Iğdır ilinden Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne doğal gaz tedariki sağlanacak.

Fatih Dönmez

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Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti, bu alandaki iş birliğine her türlü desteği vermeyi taahhüt etti. Projenin hayata geçirilmesi için BOTAŞ ve SOCAR yetkili kılındı. Türkiye-Nahçıvan Doğal Gaz Projesinin hayata geçirilmesi, iki ülke arasındaki güçlü iş birliğinin derinleştirilip geliştirilmesinde önemli rol oynayacaktır.

YARIM MİLYON KİŞİ YAŞIYOR

Nahçıvan yaklaşık 500 bin civarında bir nüfusa sahip ve yıllık doğal gaz tüketimi yarım milyar metreküp civarında bulunuyor. Karabağ’ın işgalinden sonra Azerbaycan’dan Nahçıvan’a ulaşan doğal gaz boru hattı işlevsiz hale geldi ve Nahçıvan’a İran üzerinden doğal gaz iletildi. Karabağ’ın işgalden kurtuluşuyla birlikte Nahçıvan’ın da kesintisiz doğal gaz arzına ulaşması için dün Ankara’da iki kardeş ülke olan Türkiye ve Azerbaycan işbirliği yaptı.

NAHÇIVAN EKONOMİSİNE BÜYÜK KATKI VERECEK

Bu projeyle Nahçıvan ekonomisi tekrar canlandırılacak. Iğdır’dan Nahçıvan’a ulaşacak doğal gaz hattı ile taşınacak gaz bölgenin bugünkü ihtiyacının tamamını karşılayabilecek. Bu proje ile Bakü Tiflis Ceyhan, Bakü Tiflis Erzurum, TANAP doğal gaz hatlarından sonra Türkiye ve Azerbaycan arasında yeni bir hat kurulmuş olacak.

ZAFERİN ARDINDAN GELEN İSTİKRAR ADIMI

İki ülke arasında enerji nakil hatları, özel sektör tarafından bir noktaya yapılan en büyük yatırım olan Socar’ın STAR rafinerisi ve TPAO’nun Azerbaycan yatırımları sonrası derin anlamlı bir proje daha ortaya çıkıyor. Nahçıvan doğal gaz boru hattı dünyaya verilen Türkiye Azerbaycan kardeşlik mesajı açısından da önem taşıyor. Proje Karabağ zaferi ardından bölgede istikrar adına atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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Nahçıvan ekonomisinin ateşini yakacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı’nın, Doğu Anadolu Doğal Gaz Ana İletim Hattı üzerinden çıkış alan Iğdır Doğal Gaz Boru Hattı’nın devamına inşa edileceğini belirterek, bu hatla Nahçıvan’ın bugünkü doğal gaz ihtiyacının tamamının karşılanabileceğini söyledi. Dönmez, “Hattın Iğdır’dan başlayarak Nahçıvan Sederek’e kadar olan Türkiye bölümü 85 kilometre uzunluğa sahip olacak. Türkiye-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı da bu zaferin doğurduğu bir istikrar projesidir. Projemiz Nahçıvan ekonomisinin ateşini yakacak. Bölgede birçok girişim ve yatırımın önü açılacak” dedi.