Dünya Türkiyeden Ukraynaya SİHA merkezi İnşaatına kasımda başlanacak
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Türkiye'den Ukrayna'ya SİHA merkezi: İnşaatına kasımda başlanacak

Yerli ve milli insansız hava aracı sistemleri üreticisi Baykar'ın Ukrayna'da kuracağı SİHA bakım merkezinin inşaatına Kasım ayında başlanabileceği açıklandı.

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Türkiyeden Ukraynaya SİHA merkezi: İnşaatına kasımda başlanacak
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Ukrayna Savunma Bakanı Andrey Taran, Kiev'de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için Bayraktar TB2 SİHA'larını üreten Baykar Makina'nın Ukrayna'da yapmayı planladığı SİHA bakım merkezinin inşaatının önümüzdeki kasım ayında başlayabileceğini ifade etti. Sputnik'in haberine göre, Taran, "Ukrayna'da Bayraktar firmasının kaynakları ile Bayraktar SİHA'ları ile ilgili eğitim, araçların bakım ve onarımı için bir merkezin inşa edilmesi planlanıyor, bunun çalışmalarına başlandı. Şimdilik bu bakım merkezinin kurulacağı arsanın tescili ile ilgili bürokratik prosedürler devam ediyor. Arsayı Bayraktar'a devretmiyoruz, o Ukrayna'nın kendi mülkü olarak kalıyor, savunma arazilerine dahil ediliyor, bakım merkezi ise Bayraktar kaynaklarıyla inşa ediliyor." diye konuştu.

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"En yakın zamanda başlıyor"

Merkezin inşaatının çok yakında başlayabileceğini vurgulayan Taran, "Bunun en kısa zamanda, belki de önümüzdeki ay olmasını umuyorum" ifadelerini kullandı.

Daha önce Taran'ın geçen ay Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile görüşmesinde Türk insansız hava araçlarının üretiminin Ukrayna topraklarında yerelleştirme olasılığını ve beklentilerini değerlendirdiği bildirilmişti.

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