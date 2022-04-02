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Dünya Türkiyeden yola çıkan 13 yardım tırı Ukraynaya ulaştı
AVRUPA

Türkiye'den yola çıkan 13 yardım tırı Ukrayna'ya ulaştı

Türk Kızılayın, savaştan etkilenenler için gönderdiği insani yardım malzemeleri taşıyan 13 tırı Ukrayna'ya ulaştı.

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Haber Merkezi AA
Türkiyeden yola çıkan 13 yardım tırı Ukraynaya ulaştı
Türkiye'den Ukrayna'ya gönderilen insani yardım tırları

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, "Ülkemizden yola çıkan 13 tır insani yardım malzemesi, Ukrayna’ya ulaştı." ifadesi kullanıldı.

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GIDA, GİYECEK, TIBBİ VE HİJYENİK MALZEME TAŞIDI

Türk Kızılayca sağlanan gıda, giyecek, tıbbi ve hijyenik malzeme taşıyan tırları, Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, Ukrayna'nın güneybatısındaki Çernivtsi şehir yönetimiyle karşıladı.

Açıklamada, Türkiye'nin savaşın sona ermesine dönük diplomatik çabalarının yanı sıra insani yardım faaliyetlerine de kesintisiz devam edeceği vurgulandı.
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