​'Türkiye’nin adamı olmaktan gurur duyarım' diyen Ersin Tatar: Ben bir kaleyi yıktım​!

KKTC’nin 5. Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar, seçimlerin ardından Yeni Şafak’a konuştu. Cumhurbaşkanlığı görevi süresince Türkiye ile istişare içinde hareket edeceğini belirten Tatar, “Kıbrıs Türk halkının çıkarlarını korumak için Türkiye’yle olan ilişkilerimizi sürecek. Türkiye’nin garantörlüğü devam edecek. KKTC var olacak. Kuzey’de daimi bir devlet mutlaka olacak. Bu saatten sonra halkımızın hak ve çıkarını korumak için Rum tarafıyla ancak bu çerçevede bir diyalog süreci başlayacak” dedi.

OYNAT 01:39 KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a mazbatası teslim edildi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, mazbatasını aldı. Salgın koşulları da dikkate alınarak düzenlenen törende konuşan Tatar, yaptığı çalışmalardan dolayı YSK'ya ve salgın koşullarına rağmen cumhurbaşkanı seçiminin iki turunda da katılma teveccühü gösteren halka teşekkürlerini iletti. Tatar, kendisine oy verenlere de vermeyenlere de teşekkür ederek, 5 yıl sürecek KKTC cumhurbaşkanlığı görevinin şahsına verilmesinin hayırlı olmasını diledi. BiP'te paylaş

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YANYANA İKİ DEVLET

Adada yan yana yaşayan iki devleti savunduklarını ifade eden Tatar, “Federasyon denilen olay tamamen tuzaktı. Bu tuzak çerçevesinde Türkiye buradan gidecek, adayı AB’ye alacaklardı ve çoğunluk azınlığı zaman içinde hap gibi yutacaktı. Onların sayısı bizden çok.. Rum kesiminin ekonomik olarak durumu iyi, bütün dünya onlara maddi destek sağlıyor. Fakat biz sadece Türkiye’nin desteğiyle bu kadar zamandır ayakta kaldık. Biz Türkiye’yle birlikte geldik, onlarla beraber bu işi götüreceğiz” diye konuştu.

Ersin Tatar

ÇOK ŞEHİTLER VERDİK

“Bizim davamız onurlu şerefli bir davadır” diyen Tatar, şunları söyledi:

Tarihten gelen bir mücadelemiz var. Burada çok şehitler verdik. Türkiye’nin de çok fedakârlıkları oldu. Artık bu saatten sonra bu çağda herhalde burada taviz verip Türk milletini zafiyete uğratmayız. Bizim için atalarımızdan gelen ve bize düşen görev, en iyi şekilde ulusal onurumuzu koruyabilmek.”

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OYNAT 03:20 KKTC Başbakanı Ersin Tatar'dan TVNET'e özel açıklamalar KKTC Başbakanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ersin Tatar, 11 Ekim'deki Cumhurbaşkanlığı Seçimi'ne 6 gün kala TVNET'e özel açıklamalarda bulundu. Başbakan Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimiyle ilgili konuştu. ''Mustafa Akıncı ile hiçbir zaman aynı siyasi düşünceyi paylaşmadım. Akıncı Rumlarla daha fazla ortaklığı savunuyor, bizim de haklarımız var'' ifadelerini kullandı.

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HALKIMA HERŞEYİ AÇIKÇA SÖYLEDİM

Daha mutlu bir gelecek için Türkiye ile bağların güçlendirilmesi gerektiğine inanan Tatar, “Bu durum güvenliğimiz için de önemli ve bu da Türkiye’nin desteğiyle olur. Tek amacım Kıbrıs Türk halkının daha fazla refah ve güven içinde yaşaması. Bunun için Türkiye’den zamanı geldiğinde destek istiyoruz. Bunda da hiçbir çekince görmüyoruz. Tüm bunlar benim vizyonumdur, düşüncelerimdir. Bizim başta söylediklerimiz var. Müzakere masalarında Türkiye ile birlik, beraberlik ve uyum içinde çalışacağımızı tüm dünyaya ilettim. Biz başımız dik masada olacağız ve ben halkımdan oy alırken, bunların hepsini açık açık söyledim. Bunları halkımla paylaşarak bu noktaya geldim. Demokrasiye inanıyorlarsa, demokrasi işte burada” şeklinde konuştu.

BU DESTEKLERİ UNUTMAYACAĞIZ

Türkiye Cumhuriyeti halkına selamlarımı, sevgilerimi ve hürmetlerimi gönderen Tatar, “Biz vefalı insanlar olarak, Türkiye’nin desteğini ve Türkiye’nin burada yaptığı fedakarlıkları her zaman biliyoruz, hatırlıyoruz. Bu vatanı yaşatmak için, Kuzey Kıbrıs adı üstünde Türk Cumhuriyeti’ni daha güçlü kılmak için, elimizden geldiği kadar mücadele vereceğiz. Türkiye’nin desteği çok önemlidir ve dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti halkının da bizlere olan bağlılığı, sevgisi ve desteğini hiç unutmuyoruz, unutmayacağız” diye konuştu.

OYNAT 02:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a tebrik telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki başarısı nedeniyle Ersin Tatar'a tebriklerini ileterek, “Cumhurbaşkanlığı görevine seçilmenizin şahsınız, KKTC halkı ve Kıbrıs davamız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi. BiP'te paylaş

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BEN TÜRK OĞLU TÜRK’ÜM

Buradaki muhalifler de benimle ilgili ‘Türkiye’nin adamı’ şeklinde şeyler söyledi. Onlara cevabım şudur, “Ben Türkiye’nin adamı olmaktan gurur duyarım. Ben Türk oğlu Türk’üm. Netice itibariyle Türkiye’nin bölgedeki menfaat ve çıkarları KKTC’yi de güçlü kılıyor. Biz Türkiye’nin desteğini alarak bugünlere geldik. Bundan sonra da bu devam edecek” dedi.

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Büyük Türk ulusunun parçasıyız

Doğu Akdeniz’de yaşananların Kıbrıs kadar Türkiye’yi de yakından ilgilendirdiğine dikkat çeken Tatar şunları kaydetti: “Türkiye Cumhuriyeti’nin daha da güçlenerek, Doğu Akdeniz’deki haklı çıkarlarının korunması çok önemli. Bu hususta da büyük ulus olmanın erdemiyle beraber hareket etmek en büyük hayalim ve temennimdir. Halkımdan aldığım destekle bu basamakları çıkacağız, Türkiye ile münasebetimizi en iyi şekilde ileri taşımak için elimden geleni yapacağımı, bu durumu çok önemsediğimi ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yardımcısı Fuat Oktay ve hükümet üyelerine ve Türk halkına çok teşekkür ediyorum. Seçimden sonra çeşitli parti başkanları arayıp hepsi de desteklerini iletti. Bu bakımdan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Büyük Türk ulusunun bir parçası olarak Kıbrıs Türk halkının Cumhurbaşkanı olarak kardeşlik duygularımızı en yüksek noktada görüyorum ve bu çerçevede burayı güçlendirmek en büyük milli görev addediyorum.”

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Bir kaleyi yıktım

Seçimi kazandığınızı öğrendiğinizde neler hissettiniz sorusuna, “Çok mutlu hissettim” yanıtı veren Tatar, “Ben bir kaleyi yıktım. Sayın Akıncı 20 sene belediye başkanlığı yaptı, siyasetin içindeydi. 75 yaşına gelmiş bir kişi, 5,5 senedir de Cumhurbaşkanı. Tabi arkasında da bazı güçler var, bunu bilmeyen yok. Bu güçlere karşı da savaştık ve kazandık” dedi. Akıncı gibi her şeyi teslim etse dahi istenilen sonucun alınamadığını vurgulayan Tatar, “Sayın Akıncı bunlara rağmen yine istediklerini kabul ettiremedi. Biz Annan Planı’nda da çok tavizler verdik, biz sırf dünyayla barışalım diye “evet” dedik. Maalesef onlar “hayır” dediler. Hayır demelerine rağmen, yine onları AB’ye aldılar. Çünkü bu topraklar, bu zenginlikler, Doğu Akdeniz çok kıymetli” diye anlattı.

Rumlar görüşmek istedi

Türkiye’nin Kıbrıs’ta çok güzel bir hastane inşa ettiğini aktaran Tatar, “İnşallah Tayyip bey gelip açılışı yapacak. Türkiye ayrıca çok önemli bir su kesintisi sorunumuz vardı, su tekrar bağlandı. Bu da çok büyük bir eser, büyük bir projedir” dedi. Kıbrıs Rum Kesimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis’in kendisiyle görüşmek istediğini kaydeden Tatar, “Ben görüşürüm. Çünkü dünyanın düzeni görüşeceksin, görüşlerini söyleyeceksin. Kendilerine de önce devir teslim olsun ondan sonra buluşuruz dedim” şeklinde konuştu.