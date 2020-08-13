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Dünya Türkiyenin adımları sonrası Yunan bakan soluğu İsrailde aldı
AVRUPA

Türkiye'nin adımları sonrası Yunan bakan soluğu İsrail'de aldı

Türkiye'nin NAVTEX ilan etiği bölgede kararlı adımlarının ardından Yunanistan ve İsrail arasında görüşme trafiği yaşandı. Dün İsrail'in Atina büyükelçisi ile görüşen Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias bugün de Tel Aviv'i ziyaret etti. İsrailli mevkidaşı ile Doğu Akdeniz'deki son gelişmeleri görüşen Dendias, İsrail Başbakanı Netanyahu tarafından da kabul edilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, İsrailli mevkidaşı Gabi Ashkenazi ile görüştü.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, İsrailli mevkidaşı Gabi Ashkenazi ile görüştü.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, İsrail ile ülkesi arasındaki turizm faaliyetlerini ve Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilimi görüşmek üzere İsrail’e geldi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Dendias, İsrailli mevkidaşı Gabi Aşkenazi ile görüşmesinin ardından Başbakan Binyamin Netanyahu tarafından kabul edilecek.

DOĞU AKDENİZ'İ GÖRÜŞECEKLER

Haberlerde, Dendias’ın İsrailli yetkililerle iki ülke arasındaki turizm faaliyetleri ile Doğu Akdeniz meselesini görüşeceği kaydedildi.

İSRAİL'DEN YUNANİSTAN'A DESTEK

İsrail Dışişleri Bakanlığından Dendias’ın ziyareti öncesi yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer vermişti:

  • “İsrail, Doğu Akdeniz'de yükselen gerilimi yakından takip ediyor ve Yunanistan’a deniz alanlarında, münhasır ekonomik bölgesini belirleme hakkına tam desteğini ve dayanışmasını ifade ediyor."

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