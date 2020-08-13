Türkiye'nin adımları sonrası Yunan bakan soluğu İsrail'de aldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi Bakü'de

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, Azerbaycan ve Türk Şehitliği'ni ziyaret etti. Bakan Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesi, Azerbaycan'daki temasları kapsamında ilk olarak Fahri Hıyaban'a gitti. Burada merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrine çelenk bırakan Akar, Aliyev'in eşi Zarife Aliyeva'nın mezarına da çiçek koydu. Bakan Akar ve Komutanların sonraki durağı ise Şehitler Hıyaban'ı oldu. Azerbaycan ve Türk Şehitliği'ni ziyaret eden Akar ve TSK komuta kademesi saygı duruşunda bulundu, Türk Şehitliği'ndeki temsili mezarlara karanfil bıraktı.