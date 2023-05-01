Türkiye'nin DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin el Kureyşi'ye operasyonu dünyada gündem oldu

Türkiye'nin terör elebaşlarına nokta atışı operasyonlarına bir yenisi eklendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT'in, terör örgütü DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin el Kureyşi kod adlı şahsı uzun zamandır takip ettiğini söyledi. Erdoğan, Kureyşi'nin dün Suriye'de düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Uluslararası medya kuruluşları, gelişmeyi son dakika notuyla okurlarıyla paylaştı.





Al Jazeera: Türkiye DEAŞ liderini öldürdü

Katar merkezli Al Jazeera, "Erdoğan, Türkiye'nin DEAŞ liderini öldürdüğünü söyledi" diye yazdı. Haberde şöyle denildi: Türkiye Cumhurbaşkanı, Suriye'nin kuzeybatısındaki Cinderes'te istihbarat operasyonu düzenlendiğini açıkladı. Erdoğan, 'Bu şahıs, Türk istihbarat teşkilatının dün Suriye'de düzenlediği operasyon kapsamında etkisiz hale getirildi.' dedi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Terör örgütleriyle hiçbir ayrım gözetmeden mücadelemizi sürdüreceğiz." mesajına vurgu yapıldı.

CBS: Kureyşi, MİT operasyonunda etkisiz hale getirildi

ABD basınından CBS televizyonu, Ebu Hüseyin el Kureyşi kod adlı teröristin MİT'in gerçekleştirdiği operasyonda etkisiz hale getirildiğini duyurdu. DEAŞ'ın, 30 Kasım'da önceki lideri Ebu Hasan el-Haşimi el-Kureyşi'nin ölümünün ardından, yerine Ebu Hüseyin el-Kureyşi'yi getirdiği belirtildi. Türkiye'nin, 2020'den beri Suriye'nin kuzeyine asker konuşlandırdığı ve geniş bir alanı kontrol ettiği bilgisi de paylaşıldı.

Sky: Cinderes'te operasyon

İngiltere merkezli Sky televizyonu da Erdoğan'ın, DEAŞ'ın liderinin öldürüldüğüne dair ifadelerine yer verdi. Operasyonun, Suriye'nin kuzey bölgesindeki Cinderes kasabasında yapıldığı aktarıldı.





CNN: Türkiye, Avrupa'nın güvenliğine katkıda bulunuyor

CNN International, "Erdoğan, Türkiye'nin DEAŞ liderini Suriye'deki operasyonda öldürüldüğünü söyledi" dedi. Türkiye'nin terörle mücadelesinin Avrupa'nın güvenliğine katkıda bulunduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Avrupa'nın "bunun farkında olmadığını veya farkında olmak istemediğine" dikkati çektiği belirtildi.





France 24: Önceki sözde liderin yerine getirildi

Fransa basınından France 24, MİT'in operasyonuna ilişkin Erdoğan'ın açıklamasını paylaştı.





Ebu Hüseyin el-Kureyşi'nin, önceki sözde lider Ebu Hasan el-Haşimi el-Kureyşi'nin yerine getirildiği aktarıldı.















