Türkiye'nin 'Kıbrıs' çıkarması Yunan bakanın dengesini bozdu: 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözü üzerinden tehditler savurdu

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılında Türkiye'nin adadan verdiği mesajların Yunanistan'daki yankıları devam ediyor.
Yunan Bakan Türkiye'yi hedef aldı
Törenler Yunan basınında geniş yankı uyandırırken, Yunan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, katıldığı bir televizyon programında küstahça ifadeler kullanarak Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.
Georgiadis, Ankara'yı istedikleri takdirde hedef alabileceklerini iddia etti.
"Bir gece ansızın Ankara’da olabiliriz"
Türkiye'nin havacılıkta yetersiz olduğunu öne süren Yunan bakan, şu küstah ifadeleri kullandı;
- "Türklerin 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sloganları beni güldürüyor. Asıl biz satın aldığımız F-35’lerle bir gece ansızın Türkiye'de olabiliriz. F-35’lerle radara görünmeden bir gece ansızın Ankara’da olabiliriz. Yapacağız demiyorum, yapmak istemiyoruz, ama Erdoğan’ın söyledikleri beni güldürüyor. Nasıl gelecekmiş Yunanistan’a? Ayakkabılarıyla mı? Türkiye havacılıkta tam bir sıfır."
Erdoğan Miçotakis'i uyarmıştı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC ziyareti dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada Miçotakis'i iki ülke arasındaki gerilimi tırmandıracak açıklamalardan uzak durulması konusunda uyardığını belirtmişti.