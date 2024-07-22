Türkiye'nin 'Kıbrıs' çıkarması Yunan bakanın dengesini bozdu: 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözü üzerinden tehditler savurdu

"Son NATO zirvesinde Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile konuştum. "Aynı gün ben Kuzey Kıbrıs'ta bulunacağım, orada Kuzey Kıbrıs halkına hitap edeceğim. Öğrendiğime göre siz de Güney'de olacakmışsınız, orada hitap edecekmişsiniz. Herhalde birbirimizi rahatsız edecek herhangi bir açıklama yapmayız" dedim. O da benim gibi düşündüğünü söyledi."