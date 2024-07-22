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Türkiye'nin 'Kıbrıs' çıkarması Yunan bakanın dengesini bozdu: 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözü üzerinden tehditler savurdu

Yunan basını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanının Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla KKTC'ye yaptığı çıkarmayı konuşurken bir televizyona çıkan Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'bir gece ansızın gelebiliriz' söylemi üzerinden küstahça ifadelerle Türkiye'ye saldırdı. Ankara'yı hedef almakla tehdit eden Yunan bakan, tüm dünyanın takdir ettiği yerli İHA ve SİHA'ların başarısını küçümseyerek "Erdoğan’ın söyledikleri beni güldürüyor. Nasıl gelecekmiş Yunanistan’a? Ayakkabılarıyla mı? Türkiye havacılıkta tam bir sıfır" ifadelerini kullandı.

Lokman Özdemir
14:49 - 22/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 14:57 - 22/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Adonis Georgiadis
Adonis Georgiadis

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılında Türkiye'nin adadan verdiği mesajların Yunanistan'daki yankıları devam ediyor.


Kutlama törenleri için devlet erkanı adaya çıkarma yaptı. Törenlere Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
, CHP lideri Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli, bakanlar ve çok sayıda vekil katıldı. Zaferin yıldönümü görkemli törenlerle kutlandı.

Yunan Bakan Türkiye'yi hedef aldı


Törenler Yunan basınında geniş yankı uyandırırken, Yunan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, katıldığı bir televizyon programında küstahça ifadeler kullanarak Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC dönüşü önemli mesajlar: Yeni bir doğalgaz gemisi alıyoruz o üssü görmeleri yetecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. yıl dönümü dolayısıyla KKTC'deki 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerinin ardından uçakta aralarında Yeni Şafak Gazetesi Ekler Sorumlusu Ayşe Olgun'un da olduğu gazetecilerin sorularını cevapladı. Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin Yunanistan'la Larnaka kıyılarında deniz üssü inşa etme girişimiyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Gerekirse deniz üssü ve deniz yapılarını Kuzeyde yaparız. Mesela yeni bir doğalgaz gemisi alıyoruz. Sakarya Gaz Sahası’ndaki gaz üretiminde kullanılacak, yüzer gaz işletme platformu gemisi. Yaklaşık 2 ay sonra Türkiye'de olacak. 300 metre boyunda 58 metre genişliğinde. 5 milyon hane halkına yetecek kadar doğalgazı üretecek bu platform belki orada 15-20 yıl kalacak. Adeta bir üs gibi. Önümüzdeki hafta yola çıkıyor ve Türkiye'ye gelecek. Zaten o üssü gördükleri zaman yeter onlara" dedi.



Open televizyonuna katılan Yunanistan Sağlık Bakanı
Adonis Georgiadis
, Türkiye'ye yönelik saldırgan bir dil kullanarak dikkat çekti.

Georgiadis, Ankara'yı istedikleri takdirde hedef alabileceklerini iddia etti.


"Bir gece ansızın Ankara’da olabiliriz"


Türkiye'nin havacılıkta yetersiz olduğunu öne süren Yunan bakan, şu küstah ifadeleri kullandı;


  • "Türklerin 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sloganları beni güldürüyor. Asıl biz satın aldığımız F-35’lerle bir gece ansızın Türkiye'de olabiliriz. F-35’lerle radara görünmeden bir gece ansızın Ankara’da olabiliriz. Yapacağız demiyorum, yapmak istemiyoruz, ama Erdoğan’ın söyledikleri beni güldürüyor. Nasıl gelecekmiş Yunanistan’a? Ayakkabılarıyla mı? Türkiye havacılıkta tam bir sıfır."

Erdoğan Miçotakis'i uyarmıştı


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC ziyareti dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada Miçotakis'i iki ülke arasındaki gerilimi tırmandıracak açıklamalardan uzak durulması konusunda uyardığını belirtmişti.


Erdoğan
"Son NATO zirvesinde Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile konuştum. "Aynı gün ben Kuzey Kıbrıs'ta bulunacağım, orada Kuzey Kıbrıs halkına hitap edeceğim. Öğrendiğime göre siz de Güney'de olacakmışsınız, orada hitap edecekmişsiniz. Herhalde birbirimizi rahatsız edecek herhangi bir açıklama yapmayız" dedim. O da benim gibi düşündüğünü söyledi."
açıklamasında bulunmuştu.


#Yunanistan
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#Recep Tayyip Erdoğan
#Adonis Georgiadis
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