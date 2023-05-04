Türkiye’nin savunma sanayiindeki başarısı dünyanın gündeminde : Batı güçlerinin devri kapandı

Türkiye, savunma sanayii alanında birbiri ardına yeni projeleri hayata geçirirken, uluslararası alanda da gündemden düşmüyor. Fransız basını, TCG Anadolu'dan ATAK T929 saldırı helikopterine, Bayraktar TB2-3 SİHA'lardan Akıncı'ya varana kadar Türkiye'nin bu alandaki başarılarına methiyeler düzüyor.

TCG Anadolu ilklerin gemisi

Geçtiğimiz günlerde hizmete giren Türkiye'nin ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'ya Fransa'nın önde gelen gazetelerinden Le Figaro sayfasında geniş yer ayırdı. Ülkenin en önemli silah ve uçak üreticisi firmalarından Dassault Group'a bağlı gazetenin "Türkiye ilk SİHA gemisini hizmete açtı" başlıklı haberinde, geminin birçok ilke ev sahipliği yaptığı kaydedildi. Haberde geminin SİHA'ların iniş ve kalkışına uygun olarak tasarlandığı belirtildi. TCG Anadolu'nun 231 metre uzunluk, 32 metre genişliğe sahip olduğu ve Türkiye'nin ilk uçak ve en büyük savaş gemisi olduğuna dikkat çekildi. Haberde, 2016'da inşasına başlanan geminin ayrıca 13'ü tank olmak üzere 94 muharebe aracı barındırabileceği bilgisi paylaşıldı.

Geleceğin saldırı helikopteri: Atak

Askeri havacılık dergisi Air Cosmos ise, "Geleceğin saldırı helikopteri" başlığıyla ATAK T929'u tanıtan bir çalışma yayınladı. Teknofest'te ilk uçuşunu yapan helikopterin teknik özelliklerine değinen dergi, "Türkiye'nin Kara Kuvvetleri'ne hizmet etmesi amaçlanan T929'un 11.5 tonluk kütlesi rakiplerine nazaran benzer özellikte. Helikopter 2 bin 500 beygir güce sahip olacak. Bu sayede maksimum 318.5 km/s hıza ulaşşabilecek. Deniz seviyesinden 6 km yukarıda seyir yapabilecek" ifadelerine yer verildi. Yazıda helikopterin 1.2 ton mühimmat taşıyabileceği belirtilirken, harp sahasında etkisinin yüksek olacağı kaydedildi.

Türk SİHA'ları zirvede

Son yıllarda çok sayıda başarılı operasyona imza atan ve savaş stratejilerini değiştiren Türk SİHA'ları da Fransızların dikkatinden kaçmadı. Geçtiğimiz günlerde Fransız La Croix gazetesi, Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB2 SİHA'lardan övgüyle söz etti. La Croix gazetesinin haberinde, "SİHA, Türkiye'nin yeni nüfuz aracı" denildi. Haberde, Türkiye'nin SİHA teknolojisi sayesinde Afrika, Orta Asya, Orta Doğu ve Avrupa'da nüfuzunu arttırdığı ifade edildi. France İnfo dergisi isi, "Savaş meydanlarında gerçek bir yıldız haline gelen İHA'lardan yararlanan özellikle bir ülke var, o da Türkiye." ifadelerini kullandı. Bir başka haberde ise, AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı'na (TİHA) değinilirken, "Türkiye insansız hava aracı teknolojisinde ilk 3 ülke arasında" sözleri paylaşıldı.

Türkiye dünya gücü olma eğiliminde

Fransa'da Türkiye ile ilgili çalışmalar yürüten gazeteci ve uluslararası ilişkiler uzmanı Öznur Sirene, YouTube kanalında, "Konuşulmayanlar" adlı programında Türkiye ve Orta Doğu üzerine çalışmalar yürüten Didier Billion'u konuk etti. Türkiye'nin dünya gücü olma eğiliminde olduğunu kaydeden Billion, "Türkiye'nin en büyük avantajı Orta Doğu, Kafkasya ama aynı zamanda Orta Asya ve Avrupa'daki ülkelerle ilişkilerini derinleştirebilme kapasitesinde yatıyor. Türkiye'nin sahip olduğu avantajlar, dinamizmi oldukça sıra dışı ve bu ülkenin geleceği için oldukça umutluyum" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin kendisini bir dünya gücü olarak kabul ettirdikçe dünyanın farklı ülkeleriyle ilişkilerini de çeşitlendirdiğini de belirten Billion, Batı güçlerinin dünyaya hükmettiği devrin kapandığını kaydetti. Türkiye'nin jeostratejik öneminin gözler önüne serildiği bir başka mesele olan Ukrayna savaşına da değinen Billion, Türkiye'nin savaşa çözüm noktasında büyük katkılarda bulunduğunu ve bu meselesinin Türkiye'siz çözülemeyeceğini düşündüğünü belirtti.























