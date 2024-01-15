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Dünya

Türkiye'nin savunma sanayisini kıskanan Yunanistan'dan peş peşe itiraflar: En az 10 yıla ihtiyacımız var

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias dün Yunan basınına verdiği demeçte, havacılık sanayisi alanında Türkiye'nin Yunanistan'dan çok daha önde olduğunu belirtmişti. Yunanistan'dan bu konuda itiraf niteliğinde bir açıklama daha geldi. Atina'daki Pantio Üniversitesi Uluslararası Hukuk ve Dış Politika Profesörü Angelos Sirigos da Türkiye'nin özellikle dron üretimi konusunda çok yüksek bir seviyeye ulaştığını dile getirdi. Silahlanma konusunda Türkiye ile aralarında oluşan büyük boşluğu kapatabilmek için Rafale savaş uçakları aldıklarını ifade eden Sirigos, "Ciddi bir savunma sanayisine sahip olmak için en az 10 yıla ihtiyaç duyulur." dedi.

19:24 - 15/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 20:01 - 15/01/2024 Pazartesi
AA
Angelos Sirigos
Angelos Sirigos

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın, havacılık sanayisi alanında Türkiye'nin Yunanistan'dan çok daha önde olduğunu belirtmesinin ardından, Atina'daki Pantio Üniversitesi Uluslararası Hukuk ve Dış Politika Profesörü Angelos Sirigos da Türkiye'nin özellikle dron üretimi konusunda çok yüksek bir seviyeye ulaştığını dile getirdi.

Sirigos, katıldığı bir televizyon programında, 2019'da Yunan Hava Kuvvetlerine ait "Mirage" tipi savaş uçaklarının çoğunun parça eksikliğinden dolayı uçamadıklarını hatırlattı.

"En az 10 yıla ihtiyacımız var"

Eksik parçaları daha sonra satın aldıklarını ancak savunma sanayisi alanında ülke olarak çok geride kaldıklarını söyleyen Sirigos, şunları kaydetti:

"Silahlanma konusunda Türkiye ile aramızda oluşan büyük boşluğu kapatabilmek için Rafale savaş uçakları aldık. Şimdi ise yerli üretim noktasına odaklanmalıyız. Ciddi bir savunma sanayisine sahip olmak için en az 10 yıla ihtiyaç duyulur. Türkiye özellikle dron üretimi konusunda çok yüksek bir seviyeye ulaştı."

Dendias'tan acziyetlerinin itirafı

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias da dün Kathimerini gazetesine verdiği demeçte, havacılık sanayisi alanında Türkiye'nin Yunanistan'dan çok daha önde olduğunu belirtmişti.

Dendias, "1980'de Türkiye ve biz neredeydik? Bir de bugün, 2024'te Türkiye ve biz nerede bulunuyoruz, ona bakın. Türkiye atılımlar yaptı, biz de geriye doğru adımlar attık. Bu kabul edilemez." ifadelerini kullanmıştı.



#Savunma Sanayi
#Türkiye
#Yunanistan
#Angelos Sirigos
#Yunanistan Savunma Bakanı
#Nikos Dendias
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