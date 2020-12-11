Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Türkiyenin Tahran Büyükelçisi Cumhurbaşkanı Erdoğanın Baküde okuduğu şiir gerekçesiyle İran Dışişlerine çağrıldı
ASYA

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir gerekçesiyle İran Dışişleri'ne çağrıldı

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Karabağ Zaferi için Bakü'de düzenlenen törende okuduğu şiir nedeniyle İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Haber Merkezi Diğer
İran Dışişleri Bakanı Zarif, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiirden rahatsızlığını dile getirmişti.
İran Dışişleri Bakanı Zarif, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiirden rahatsızlığını dile getirmişti.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir nedeniyle İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

İran Dışişleri'nden yapılan açıklamada, "Savaş çığırtkanlığı, yayılmacı imparatorluklar ve bölgesel iddialar dönemi yıllar önce sona ermişti. İran, hiç kimsenin toprak bütünlüğüne müdahale etmesine izin vermeyecek" denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla Bakü'de düzenlenen törene katılmış, burada Şair Bahtiyar Vahapzade'nin "Topraktan pay olmaz" şiirinden bir bölüm okumuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Aras türküsünün sözlerini okudu: Ay Lâçin, can Laçin, men sene kurban Laçin
OYNAT 01:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan Aras türküsünün sözlerini okudu: Ay Lâçin, can Laçin, men sene kurban Laçin
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı Dağlık Karabağ'daki zaferini kutlamak için düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Aras, türküsünü daha güçlü çığıracak. Karabağ şikestesini okuyan nefesler daha yüksek daha güçlü çıkacaktır.' ifadelerini kullanarak, Aras türküsünün sözlerini okudu,

“Aras'ı ayırdılar
Kum ile doldurdular;
Ben senden ayrılmazdım
Zor ile ayırdılar,
Ay Lâçin, can Lâçin,
Men sene kurban Lâçin”

Sözlerine devam eden Erdoğan, 'Güzelliğine kurban olduğumuz Laçın artık özgürdür. Laçın gibi, Şuşa gibi Fuzuli, Cebrail, Zengilan Kubatlı, Ağdam ve Kelbecer de artık özgürdür. Bugün büyük mücahid Ahmet Cevat Bey'in ruhunun şâd olduğu gündür. Bugün Nuri Paşa'nın, Enver Paşa'nın Kafkas İslam Ordusunun yiğit neferlerinin ruhunun şâd olduğu gündür. Bugün Azerbaycan şehitlerinin serdarı Mübariz İbrahimov'un ruhunun şâd olduğu gündür.' diye konuştu.


Bundan rahatsız olan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Kimse sevgili Azerbaycan'ımız hakkında konuşamaz" diyerek Erdoğan'ın okuduğu şiire tepki göstermişti.

Zarif, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Bakü'de kötü olarak tabir ettiği şeyin, Aras'ın kuzeyindeki bölgelerin İran anavatanından zorla ayrılmasına atıfta bulunduğu bilgisi verilmedi. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin egemenliğine zarar verdiğinin farkında değil miydi? ifadelerini kullanmıştı.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiirden rahatsız oldu
DÜNYA
İran Dışişleri Bakanı Zarif, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiirden rahatsız oldu
Abone Ol Google News
Bu mahallede hiç vaka görülmedi

Bu mahallede hiç vaka görülmedi

​Salgın sonrası akın yaşandı: Nüfus 10 katına çıktı.
Endişe verici görüntü

Endişe verici görüntü

​Önce köpürdü, sonra maviye döndü...
56 saatlik kısıtlama öncesi İstanbul trafiği kilit: Yoğunluk yüzde 65e çıktı

Koronavirüsle mücadelede önemli bir rol oynuyor.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İl Başkanları Toplantısı'nda CHP'ye sert tepki.

Sosyal medya devlerine ikinci ceza

Sosyal medya devlerine ikinci ceza

​Türkiye'de temsilcilik açmaları için süre verilmişti.

Çok büyük acı

Çok büyük acı

Aynı aileden beş kişi, bir ay içinde koronavirüsten hayatını kaybetti.

​Bomba atarların devri kapanacak..

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.