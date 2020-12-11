Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir gerekçesiyle İran Dışişleri'ne çağrıldı

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir nedeniyle İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
İran Dışişleri'nden yapılan açıklamada, "Savaş çığırtkanlığı, yayılmacı imparatorluklar ve bölgesel iddialar dönemi yıllar önce sona ermişti. İran, hiç kimsenin toprak bütünlüğüne müdahale etmesine izin vermeyecek" denildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla Bakü'de düzenlenen törene katılmış, burada Şair Bahtiyar Vahapzade'nin "Topraktan pay olmaz" şiirinden bir bölüm okumuştu.
Bundan rahatsız olan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Kimse sevgili Azerbaycan'ımız hakkında konuşamaz" diyerek Erdoğan'ın okuduğu şiire tepki göstermişti.
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Zarif, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Bakü'de kötü olarak tabir ettiği şeyin, Aras'ın kuzeyindeki bölgelerin İran anavatanından zorla ayrılmasına atıfta bulunduğu bilgisi verilmedi. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin egemenliğine zarar verdiğinin farkında değil miydi? ifadelerini kullanmıştı.